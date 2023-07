Dos jóvenes acordaron penas condicionales por numerosos robos y estafas

La jueza de Garantía de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Santiago Alfieri Porqueres, y los defensores públicos, Fernando Callejo y Rodrigo Juárez, que representaron los intereses de LDA, de 18 años; y de GEG, de 20 años, que reconocieron ser los autores de dos hechos cometidos en coautoría el 4 de enero y el 11 de febrero de 2023; mientras que el primero reconoció que, solo, también cometió tres hechos entre enero y junio de 2023, y el segundo, fue autor de dos hechos, uno cometido en agosto de 2021 y el segundo en mayo de 2023.



Condicional



El acuerdo que le presentaron las partes y que la jueza resolvió homologar consistió en el cumplimiento de la pena de un año y seis meses de ejecución condicional para cada uno, más el compromiso de cumplir con normas de conducta consistentes, entre otras medidas, en la realización de 96 horas de tareas no remuneradas en una institución a determinar por la Oficina de Medidas Alternativas, las que pueden ser sustituidas por la realización de un taller o curso de capacitación en un oficio.



Asaltaron juntos



Los dos jóvenes reconocieron que el 4 de enero de 2023 a las 16.40, “de común acuerdo”, se acercaron en moto a una mujer que se trasladaba en moto para intentar despojarla del rodado y sus pertenencias. La persiguieron 30 metros hasta que la mujer logró llegar a su casa, donde la esperaba un familiar, lo que hizo desistir a los asaltantes, que fueron aprehendidos instantes más tarde por personal policial.



Ambos también reconocieron que el 11 de febrero de 2023, alrededor de las 14.15 simularon la compra por teléfono en un local de Crespo de 15 botellas de ginebra Jagermeister, enviando comprobantes de pago falsos por la suma de 153.900 pesos, que nunca impactaron en la cuenta del comerciante.



Posteriormente, ambos, se presentaron el 15 de febrero a las 22.15 en el local comercial donde habían realizado la transacción para retirar la mercadería, pero el dueño se negó a entregar las bebidas porque el dinero no le ingresó en su cuenta. Para evitar conflictos les entregó una caja, ambos se retiraron pero fueron detenidos en la terminal de Crespo.



Los hechos que cometieron solos



Además, LDA reconoció que el 11 de enero de 2023 a las 0, por vía telefónica simuló la compra de mercadería por 500 pesos y 26.000 pesos a un drugstore de Paraná, enviando comprobantes de pago falsos usando una identidad apócrifa. Los pagos nunca impactaron en la cuenta del vendedor. Cuando concurrió a retirar la mercadería, fue identificado por personal policial. También reconoció que con la misma modalidad del hecho anterior, entre el sábado 3 y el domingo 4 de junio de 2023, contactó a un carnicero al que le encargó cortes por la suma de 18.550 pesos. Además, entre la tarde del 5 de junio de 2023 y las 10 del día siguiente, usando la misma identidad falsa, volvió a contactar al comerciante para encargarle cortes de carne por la suma de 29.690 pesos, volviendo a pagar con un taló de comprobante falso. El ardid fue detectado porque el comerciante dio aviso a la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.



En tanto que GEG, reconoció que el 20 de agosto de 2021, usando un perfil falso de la red social Facebook, se contactó con un chico de 14 años que intentaba vender una consola de juegos Play Station 4. La transacción fue acordad en la suma de 200 dólares. El 26 de agosto de aquel año, GEG se encontró con el chico, le entregó dólares falsos y cuando el chico se cercioraba de la legitimidad de la divisa, el acusado le dio un empujón y huyó con la consola hacia un auto que lo estaba esperando y cuyo conductor no fue identificado.



Finalmente, GEG reconoció que el 31 de mayo de 2023 y el 4 de junio de 2023, valiéndose de una identidad falsa de Facebook, realizó ocho compras en una reconocida heladería de Paraná, donde adquirió mediante el uso de comprobantes electrónicos de pago, café, medialunas y helados por un total de 73.940 pesos. Algunas compras las retiró del comercio mientas que otras hizo que se las enviaran a un domicilio que dio a los efectos.

