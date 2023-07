Por los reiterados robos, decidió dejar la casa y mudarse de barrio

Sebastián Bornatici es un vecino que vive en el barrio Molinari de Gualeguaychú. Hace dos meses le habían robado dos motos y ahora un karting. La policía lo encontró pero tomó la decisión de abandonar la casa y cambiarse de barrio.



“Me mudé al barrio Molinari sector 6 en agosto del año pasado, y por cuestiones particulares, solo duermo ahí”, comentó la víctima.



“Una semana no estuve, cuando volví me habían robado las dos motos que tenía. Gracias al accionar de la policía pude recuperar una de las motos, también me robaron herramientas y otras cosas”, especificó.



Enseguida señaló que “los vecinos me comentaban que pensaron que yo era amigo del muchacho, pero ahora está todo en etapa judicial; son personas que se acostumbran a andar saltando tapiales. La policía sabe quiénes son, y también están los vecinos de testigos”.



En cuanto a la última sustracción, indicó en Radio Máxima que “cuando entré al quincho de mi casa, faltaba el karting, herramientas, dos pares de ruedas, entre otras cosas. Sumado a esto ya habían dejado elementos para entrar nuevamente y llevárselos” explicó Bornatici.



“Al karting lo tenía un chico de 16 años al pie de la cama. El padre es una persona trabajadora por lo que me comentaron los vecinos, el mismo quiso que el karting sea devuelto. Un vecino me pasó el dato de quien había sido, y lo que había visto. En un operativo posterior a la denuncia pudimos encontrar el karting y las herramientas” finalizó.