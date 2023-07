“Había salido a caminar con los perros”, dijo tía de joven fallecida tras ataque

En barrio Estación Flores de Córdoba , dos dogos argentinos se escaparon de una casa, atacaron a una adolescente y a un hombre en la calle, y se metieron a otro domicilio donde por poco no muerden a una chica. El padre de la menor tomó un cuchillo y mató a los dos animales.Las víctimas debieron recibir atención médica. Sin embargo, una de las jóvenes, de 15 años de edad, murió como consecuencia de las heridas recibidas. Fue en la madrugada de este lunes.En el barrio hay mucha indignación por lo ocurrido y la tía de la joven fallecida, de nombre Trinidad, contó este lunes entre lágrimas lo ocurrido.“No entendemos lo que pasó. Ella salía a caminar, a sacar a dos perros de casa que tenemos, sola, vuelven los perros y ella no. Mi mamá me avisa, salió como a las 12 y salgo a buscarla 13:30″. comenzó su relato.“No la encontré y dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara, la oreja le tuvieron que reconstruir, la cabeza también y no aguantó”, agregó.“Una persona con mucha luz, que le daba amor a mucha gente. No puedo creer 15 años tenía y ya no la tengo conmigo y me duele el alma porque no puedo hacer nada”, dijo la mujer.“Da tanta bronca porque están como si nada y uno acá teniendo que exponerse para que te den bola y no tiene que ser así, los animales son animales pero si uno los tiene bien puede evitar un montón de cosas. Hicieron un relato que nada que ver y quiero que conozcan que pasó con ella”, finalizó la mujer entre lágrimas y visiblemente conmovida. (La Voz del Interior)