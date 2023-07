Auto volcó y quedó adentro de un zanjón: “Gracias a Dios mi hijo está bien”

Se produjo un nuevo siniestro vial en Paraná, precisamente sobre calle Gobernador Maya, frente al Complejo Yarará, en las primeras horas del lunes. Un Peugeot 306 volcó y quedó dado vuelta en la banquina.Elonce llegó al lugar y se comunicó con el padre del conductor que protagonizó el accidente. En primer lugar, relató cómo había ocurrido el siniestro vial:”.Asimismo, expresó que todavía no consiguieron una grúa para retirar el auto: “Estamos averiguando, pero es difícil encontrar, pero ya nos vamos a comunicar con alguien que pueda sacarlo al auto”. Por ende, todavía no pudieron sacar los papeles del auto: “Quedó todo ahí. No podemos abrir las puertas”.“Gracias a Dios mi hijo está perfectamente bien”, resumió sobre el estado de salud del joven de 28 años que se accidentó en las primeras horas del lunes.