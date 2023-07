Hombre atropelló y mató a su esposa cuando maniobraba su camioneta del garaje

Foto: El trágico accidente ocurrió en el barrio Mosconi de Salta. Crédito: (Somos Jujuy).

El barrio Mosconi de la zona norte de la ciudad de Salta no sale de la conmoción por la muerte de una mujer de 70 años, a quien su esposo atropelló cuando maniobraba para sacar la camioneta del garaje de su casa.

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el trágico episodio, pero ya no hubo nada que los efectivos pudieran hacer cuando llegaron al lugar del hecho, en la esquina de avenida YPF y calle Alderete.



La víctima no tuvo chances de sobrevivir. Según indicó una fuente cercana al caso a Télam, quedó aprisionada entre el vehículo y la pared, lo que le provocó graves heridas y la muerte, casi en el acto.



Ahora, los investigadores esperan el resultado de la autopsia y una serie de pericias para determinar cuáles fueron las circunstancias del hecho y, en consecuencia, conocer si se trató de un accidente o un femicidio.

Hasta el momento, señalaron, sin embargo, todo apunta a “una cuestión accidental”. El caso es investigado por la fiscal Mónica Poma, a cargo de la Unidad Fiscal de Femicidios. Intervinieron además el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y personal de la policía local.