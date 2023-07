Aceptó 25 años de prisión por asesinar de 10 puñaladas a pareja de su ex esposa

Durante una audiencia realizada el viernes en los Tribunales de Concepción del Uruguay, se homologó la condena propuesta en el marco de un juicio abreviado para Manuel Miranda, de 63 años de edad.



El acusado aceptó una pena de 25 años de prisión por el homicidio de Jorge Dalurzo, pareja de su ex esposa, en un trágico suceso ocurrido en la ciudad de Colón el 17 de enero de 2022.



La audiencia se realizó ante la presencia del fiscal de Colón, Sebastián Blanc, y el juez interviniente, Fernando Martínez Uncal. Tras la presentación de la propuesta de juicio abreviado, el juez dispuso pasar hasta el viernes pasado para emitir su veredicto.



El magistrado consideró que se cumplían las condiciones necesarias para aceptar el acuerdo, por lo tanto, homologó el acuerdo y declaró a Manuel Miranda autor materialmente responsable de los delitos de “Homicidio simple” en perjuicio de Jorge Dalurzo, en concurso real con “Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género en grado de tentativa”, en perjuicio de su ex esposa, en concurso ideal con “Desobediencia”. La condena impuesta es de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.

De esta forma, Miranda continuará detenido en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay



El 17 de enero de 2022, Manuel Miranda violó una orden judicial, llegó al domicilio de su ex en Colón y la encontró con su nueva pareja, Jorge Ernesto Dalurzo.



Miranda atacó a Dalurzo con diez puñaladas que le causaron la muerte. Además, intentó quitarle la vida a su ex esposa, quien escapó al ser rescatada por vecinos del lugar.