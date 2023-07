“No voy a aceptar que tengan domiciliaria”, advirtió la mamá de Cecilia

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, aseguró que no va aceptar que los detenidos por la desaparición de su hija en Chaco tengan acceso a la prisión domiciliaria, luego que Emerenciano Sena la solicitara.La declaración de la mujer se dio este domingo en el marco de una nueva marcha en reclamo de justicia por Cecilia, quien fue vista por última vez el 2 de junio pasado.Por otro lado, Romero se mostró “molesta” de aquellos que “se jactan de que no hay cuerpo”, debido a que su hija no apareció."Estamos totalmente abandonados", afirmó la madre de la víctima y apuntó contra el gobernador Jorge Capitanich, a quien los tildó de “cómplice” de los piqueteros por su “lavado de activos”.Gloria estuvo acompañada por los manifestantes, quienes se movilizaron desde el centro de Resistencia hasta la fiscalía especial en temática de género Nº 4, a cargo de Jorge Cáceres Olivera. Este interviene en la causa junto a sus pares Jorge Gómez y Nelia Velázquez.Los abogados de Emerenciano Sena, quien está detenido como co autor del homicidio, solicitaron que le dieran la prisión domiciliaria a su defendido por sus problemas de diabetes avanzada y pólipos sangrantes.Según los letrados, esto haría imposible que Sena permanezca en una comisaría, ya que requiere de una atención especial que la podría realizar en su casa.Por esto, el detenido fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para ser revisado por una junta médica. Luego, la fiscalía resolverá si le concede el arresto domiciliario o no. (NA)