Detuvieron a un hombre que intentó ingresar a Entre Ríos con un auto robado

Durante la madrugada de este domingo, personal policial de Puesto Caminero Brazo Largo de esta Dirección Prevención y Seguridad Vial, logra llevar un nuevo procedimiento en el que por disposición judicial se procedió al secuestro de vehículo, documentación y aprehensión del conductor.



El mismo se origina cuando se procede a detener la marcha de un vehículo Peugeot 408 Allure, conducido por un ciudadano bonaerense, quien al requerimiento de control exhibe Cédula de Identificación Automotor cuyo titular domiciliado en partido de Morón, Buenos Aires no estaba presente, como así también no presenta Cédula de Autorizado.



Se procede a consultar sistemas informáticos DNRPA y SiFCoP y verificador idóneo de turno, no obrando pedido alguno ni adulteraciones. Se prosigue comunicándose con Comisaria de Rafael Castillo, Buenos Aires, de donde informaron que, en horas de la tarde del sábado, el titular del vehículo realizó denuncia por el Supuesto Delito de Robo Calificado por uso de arma de fuego.



Con esta información desde la Fiscalía de Villa Paranacito se dispuso el secuestro del rodado y documentación y la correcta identificación y aprehensión del conductor, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental Villa Paranacito. (03442)