Cómo avanza la causa que investiga el robo millonario de cuentas municipales

El Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Dr. Gerardo Robín, brindó detalles a La Pirámide sobre los avances en la causa que investiga el robo de 25 millones de pesos de las cuentas municipales, ocurrido en abril del corriente año.“Le solicitamos a la Justicia poder constituirnos como querellantes particulares y como actor civil”, confirmó el letrado y agregó que, “pese a que sabíamos que como querellantes no íbamos a poder constituirnos, porque el artículo 92 del código procesal penal lo prohíbe, ya que entiende que el Estado no puede hacerlo, porque se supone representada por el Ministerio Público Fiscal”.Según explicó Robín, decidieron presentarlo igual y luego de un tiempo para decidir, “la Jueza de Garantías, basada en el dictamen del Coordinador de Fiscales, Dr. Lombardi, rechazó la constitución como parte querellante del Municipio, pero sí hicieron lugar a la constitución como actor civil”.“Aunque no existan imputados individualizados todavía, ya que eso es obviamente tarea, jurisdicción y competencia absoluta de la Justicia, nosotros nos constituimos porque somos damnificados, faltaron 25 millones y el Municipio se constituye como actor civil como para reclamar obviamente esa suma, esa devolución”, sentenció el funcionario.Finalmente, Robín detalló que, en cuanto a la investigación, “todavía no están los resultados de la prueba informática que es exhaustiva porque tratan de descartar cualquier tipo de injerencia externa, y hoy no se puede descartar nada”.