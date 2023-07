Destrozaron y robaron una casa que se encontraba en etapa final de construcción

Malvivientes robaron y provocaron graves daños en una vivienda que estaba en su etapa final de construcción. Según contó su dueño, faltaban solo algunos detalles para ser habitada y ahora, solo reponer los cables para la electricidad le costara alrededor de 300 mil pesos.“Causa mucha tristeza, mucha rabia y mucha impotencia. Es una situación muy frustrante para una persona de trabajo, ir al lugar en donde estás construyendo tu casa y tu hogar, y ver lo que vimos, no es grato para nadie”, manifestó.La vivienda se encuentra ubicada a cuatro cuadras de la rotonda de ingreso a la ciudad. “Estaba prácticamente terminada. Nos robaron todas las herramientas, más toda la instalación de luz, también las herramientas de la gente que coloca el durlock. Solamente para reponer los cables tenemos un costo de 300 mil pesos. Destrozaron toda la instalación de luz, no solo eso, sino que también hay que volver a sacar todo el durlock porque rompieron la cañería, hay que sacar los cables, romper lo que ya está hecho para volver a arrancar”, contó.Pese a los elementos que le sustrajeron y los daños en la propiedad, Benedetti pidió a la comunidad tomar conciencia respecto de la situación que se repite con frecuencia.“Más allá de las cosas que se llevaron, la gente tiene que colaborar, tiene que comprometerse, no tienen que comprar cosas robadas”, porque si las compran diciendo ¡que barato!, tienen que pensar que a alguien le costó mucho sacrificio, porque no es solamente lo que se llevan, sino también todo lo que rompen”, remarcó.Benedetti sostuvo que no es la primera vez que en la zona se sufren episodios similares y denunció abandono de parte de las autoridades, sobre el lugar, amontonamiento de basura en terrenos baldíos y falta de control en los locales de compra de cobre y otros metales, para averiguar la procedencia de los mismos.El hecho aún continúa en investigación policial, no obstante, hasta el momento no se cuentan con datos relevantes.