Supermercadista chino mató de un disparo a ladrón que quiso robarle

"Argenchino",

llegaron dos personas a bordo de una moto, que ingresaron al local con un arma e intentaran robar el dinero de la caja registradora.

El dueño de un supermercado de nacionalidad chinaen la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.El hecho ocurrió ayer a la tarde en el supermercadosituado en Vélez Sarsfield 124, adondeEn ese momento, el dueño del comercio, identificado como Huang Shaohui (31), de nacionalidad china, tomó una pistola Glock calibre 9 milímetros y disparó contra el asaltante que llevaba un arma en sus manos -luego se supo que era una réplica-, quien recibió un disparo en la zona torácica y murió, dijeron los voceros.El cómplice, en tanto, logró fugarse a la carrera y dejó abandonada en la puerta la moto Gilera Smash Azul en la que ambos asaltantes habían llegado hasta el lugarLa causa está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Homicidios de La Matanza, quien dispuso diversas medidas para avanzar en la pesquisa.El delincuente fallecido aun no pudo ser identificado debido a que no tenía documento de identidad. En el lugar, la policía encontró dos armas, una vaina servida y plomo deformado. Por el momento, el fiscal no adoptó ningún temperamento con el ciudadano chino, ya que las evidencias indican hasta ahora que actuó en legítima defensa.(Télam)