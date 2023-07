Condenaron a un policía a 16 años de cárcel por abusar a la amiga de su hija

Policiales Declararon culpable a un hombre por abuso sexual agravado de una menor

El caso

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa Ríos,a quien un jurado popular reunido en la ciudad de Rosario del Tala declaró culpable el 28 de junio pasado por los delitos depor ser el autor el encargado de la guarda y de Promoción de la corrupción de menores agravada por ser el autor el encargado de la guarda, en concurso ideal.El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Guillermo Federico Uriburu, quien imputó a M.F.E. haber atentado asiduamente, entre los años 2014 y 2015, contra la integridad sexual de una menor y llevado adelante acciones de gran tenor ultrajante hacia ella, las que tuvieron entidad suficiente para corromper el normal desarrollo de su sexualidad.El abogado Lucio Salisky y la abogada Eliana Peltzer ejercieron la querella particular, en tanto que sus colegas José Esteban Ostolaza y Pablo Exequiel Sotelo asistieron al imputado.. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015 pero no pudo contarlo sino hasta 2019: se lo reveló a su madre, y ésta acudió a los Tribunales de Rosario del Tala y efectuó la denuncia. En otra ocasión, en una clase de Biología en la escuela a la que concurría, se lo contó a la docente y así se activó la aplicación del protocolo de abuso sexual infantil e intervino el Ministerio Público Pupilar.Su testimonio no pudo ser conocido sino luego de dos Cámaras Gesell. En la primera,. En la segunda, sí pudo revelarOcurrió una vez: las dos nenas habían armado una carga y hasta ahí llegócon ese modus operandi que repetiría en otros momentos:Otro hecho tuvo lugar cuando la menor contaba con once años de edad y habían ido junto a su amiga y el padre, el imputado M.E.F. estando a cargo de la guarda de ambas, aprovechó la noche y la circunstancia de que se encontraban en un pastizal, para, lo cual dejó de hacer cuando escuchó que su hija se acercaba, se lee en el expediente judicial.Que además agrega:es decir, aprovechando el imputado la cercanía que tenía la víctima con él al ser amiga de su hija y la vulnerabilidad en la cual se encontraba ella cada vez que quedaban con su amiga al cuidado de M.E.F. Otro de los abusos que soportó ocurrió a la noche:La nena tenía 11 años.Otra vez -hubo otras veces-en los que ella observó no solo a distintas personas teniendo sexo sino al mismo imputado manteniendo relaciones sexuales con su pareja y también le leía mensajes de texto con contenido sexual.