Buscan a joven que desapareció cuando salió a pescar en el río Paraná

Un joven de 23 años que está desaparecido desde el martes último, cuando salió a pescar en el río Paraná, es buscado por personal de la Prefectura Naval Argentina y de otras embarcaciones menores que en las últimas horas hallaron su canoa hundida cerca de una isla, frente a Rosario.Identificado como Franco Mena, se fue de su casa durante el mediodía del martes y se internó en las aguas para pescar. En la madrugada del miércoles, alrededor de las 5, se desató una fuerte tormenta con lluvia y viento en esa zona, donde Franco aún seguía embarcado.“Él suele irse a la mañana y vuelve el día posterior, generalmente pesca todo el día y toda la noche, más ahora que está saliendo poco pescado. Cuando se desató la tormenta, todas las canoas se volvieron. Él dijo que no lo esperaran, que iba a levantar las redes y regresaba. Desde ahí, no supimos más nada”, contó su hermana, Lara, en diálogo con Canal 3 de Rosario.Además, explicó que su hermano se habría perdido "en un sector de islas ubicadas en línea recta, frente al Monumento Nacional a la Bandera". Fue justamente en ese lugar donde un grupo de pescadores hallaron la canoa hundida junto a una red de pesca.En tanto, señaló que cree que "por la tormenta y viento, la canoa se dio vuelta". Sin embargo, aseguró que la familia mantiene la esperanza de que haya logrado refugiarse en algún sector de las islas: "Tenemos la esperanza de que haya llegado hasta la costa y que esté un poco perdido, buscando ayuda en la isla"."Lo está buscando mi papá con la lancha, cuatro canoas más y también una lancha de Prefectura. No sabemos si alguien lo pudo haber encontrado, no sabemos nada", agregó.Por otro lado, indicó que su hermano, que pesca desde muy joven junto a su padre, "no sabe nadar muy bien".