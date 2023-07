Femicidio de Cecilia: nuevas cartas de Marcela Acuña apuntan otra vez a su hijo

Marcela Acuña volvió a apuntar contra su hijo, César Sena, mediante quince cartas que escribió en la comisaría donde se encuentra arrestada desde el 13 junio, cuando inició una huelga de hambre en reclamo de lo que considera "injusta" su detención.Todas las cartas fueron volcadas al expediente y se las sumó al voluminoso sumario que llevan adelante los fiscales.Al referirse a ella y a su esposo, en una de las misivas, escrita el 30 de junio, Acuña dice que ella y Emerenciano Sena están detenidos por un delito que no cometieron y que fueron condenados "socialmente"."Ambos detenidos por un delito que no cometimos y que socialmente nos han involucrado., expresó.En otra de las cartas, Acuña emparenta su situación y la de su esposo con la coyuntura política."Jamás pensé en vivir una cosa semejante y que mi Emerenciano sea tan importante para ganar una elección provincial y por qué no nacional", expresó.Acuña contrató como abogado defensor a Ricardo Osuna, quien también representa a su esposo, Emerenciano Sena, y a su hijo, César.Los tres integrantes del grupo familiar se encuentran detenidos por la desaparición y el posible el crimen de la joven, de 29 años, quien desapareció el 2 de junio en las afueras de la ciudad de Resistencia.Días después se hallaron restos humanos en una propiedad de los Sena, aunque la Justicia todavía no pudo determinar si corresponden al cuerpo de Cecilia.