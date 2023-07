Joven hallada muerta en pozo ciego: sostienen que fue violada y luego asfixiada

Una adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado en la ciudad tucumana de La Talitas fue hallada asesinada el lunes en el interior del pozo ciego de una vivienda de esa zona. Se determinó que presentaba signos de asfixia y de abuso sexual. Como acusado de femicidio fue detenido un hombre de 28."Se trata de una joven que tenía 15 años, que fue identificada por la familia en el Cuerpo Médico Forense, mientras que el imputado es una persona mayor de edad, de 28 años", informó al respecto el fiscal tucumano a cargo de la investigación, Ignacio López Bustos.Si bien en un primer momento fuentes vinculadas a la pesquisa informaron que el sospechoso detenido, identificado comoDe acuerdo con el informe preliminar de autopsia,y no se descarta que además haya sido víctima de un abuso sexual, agregaron los voceros.En la audiencia de imputación, el auxiliar del fiscal, Guillermo Di Lella, acusó a Jaime por el delito de "y solicitó seis meses de prisión preventiva.La hipótesis expuesta por la fiscalía señala que Jaime "".Después "tomó el cuerpo de Milagros ytapándolo con prendas de vestir, con escombros y gran cantidad de pastos".El juez interviniente hizo lugar en forma parcial al pedido de la fiscalía, disponiendo, tras lo cual ordenó al servicio penitenciario su traslado a un establecimiento carcelario."Con las evidencias obtenidas, están acreditadas la existencia y autoría del hecho por parte del acusado", sostuvo Di Lella, quien fundamentó el pedido de prisión preventiva en "la existencia de un peligro de fuga por la gravedad extrema de la causa"."Se trata de una víctima mujer y menor de edad, doblemente vulnerable, y las consecuencias jurídicas serán las máximas (prisión perpetua), teniendo en cuenta la conducta de esconder el cuerpo en un pozo y taparlo para no ser encontrado", manifestó el auxiliar fiscal.Di Lella dijo que resta "recabar otras declaraciones testimoniales", por lo que si el acusado está en libertad "puede influir para que declaren de manera falsa o reticente".El funcionario judicial detalló que la joven fue denunciada como desparecida por su familia cerca de las 23 del domingo y que el cuerpo fue encontrado ayer.Según los investigadores, la adolescente fue vista por última vez el domingo a las 7 junto a su hermana Adriana, una amiga y Jaime en la esquina de la avenida Francisco de Aguirre y la calle San Miguel, barrio Canal Norte, donde se encontraban festejando un cumpleaños.Luego, Milagros decidió separarse del grupo e irse con Jaime a la su casa en Las Talitas, contó la hermana de la adolescente.Horas más tarde, cerca de las 23, la madre de las jóvenes al ver que Milagros no regresaba fue a buscarla a la casa de Jaime, quien la atendió y le dijo que su hija no había estado en el lugar, por lo que la mujer realizó la denuncia en la comisaria de la zona.Tras ello, tomó intervención la fiscal Mariana Rivadeneria, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, quien ordenó que se aplicara el protocolo de búsqueda, por lo que efectivos de la Unidad Regional Norte, al mando del comisario Joaquín Girvaux, comenzaron a investigar el paradero de la adolescente.Por su parte, familiares de Milagros volvieron a la casa de Jaime para preguntarle nuevamente por ella y, tras obtener una respuesta negativa, discutieron con él y lo golpearon.Según algunos voceros ligados a la causa, fue en ese momento cuando el hombre admitió que él la había matado.El sospechoso fue conducido hacía la comisaría, donde declaró sobre lo sucedido, aunque no dijo que había hecho con el cuerpo de Milagros, por lo que la fiscal ordenó que se realizara un allanamiento en su domicilio en busca de evidencia.Finalmente, en el pozo ciego de esa casa los pesquisas encontraron el cuerpo de Milagros.Tras el hallazgo del cuerpo, la causa quedó a cargo del fiscal López Bustos, quien ordenó que se realizara la autopsia y que se aprehendiera a Jaime.En el lugar del hallazgo los peritos del Ministerio Público y policiales recolectaron muestra y secuestraron vestimentas y demás elementos de interés para la investigación, añadieron las fuentes.