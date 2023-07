Renunció el abogado de Marcela Acuña, implicada en el caso de Cecilia

Acuña fue trasladada a un hospital

Pese a que en un primer momento trascendió que el letrado dejaba de representar al matrimonio Sena, el mismo Saife le dijo a Infobae que sólo se desligó del patrocinio de la suegra de la víctima: “Hasta las 13 yo seguía siendo su abogado (por Emerenciano). Me reuní con él y no me dijo nada. Está en todo su derecho de cambiar de defensa”.Sin embargo,Incluso, en la puerta de la comisaría aseguró: “Yo estoy asumiendo la defensa de Emerenciano”. Contó que los familiares de la pareja se comunicaron con él para que reemplazara al otro letrado y que se hace cargo de la representación de los “tres” Sena: los padres y el hijo.Lo cierto es que Saife ya había dado señales públicas de que podía dejar la representación de Acuña luego de que se filtrara la carta de la detenida y el abogado mostrara su descontento. “No hacen nada sin mi consentimiento, si se va a autodefender que lo haga. ¿Para qué quiere abogado defensor?”, soltó entonces.Minutos antes, Osuna advertía que Emerenciano le pidió hablar con su mujer, pero no con su hijo: “No sé por qué no quiere hablar con César”, agregó el letrado que también representa a Gerardo Flores, el octavo sospechoso en la causa por el femicidio.Lo cierto es que el pasado 2 de julio, Juan Carlos Saife y su colaborador, Sebastián Vallejos, presentaron un recurso de oposición a las prisiones preventivas solicitadas por el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Chaco contra el matrimonio Sena. En el escrito, los defensores se opusieron formalmente ante los fiscales y solicitaron audiencia ante el Juzgado de Garantías N°2 de Resistencia, a cargo de Héctor Horacio Sandoval.“Aún no están definidos los motivos de la oposición. Los argumentos los vamos a exponer oralmente ante el juez”, explicaron alos defensores.Este miércoles, tras la confirmación de la renuncia de Saife a la defensa de Marcela Acuña, el Poder Judicial de Chaco confirmó que las audiencias de oposición contra la prisión preventiva del matrimonio Sena serán el miércoles 12 y jueves 13 de julio a las 9, en la sede del Juzgado de Garantías N° 2 de Resistencia ubicado en Avenida 9 de Julio 236.Según el reconocido abogado chaqueño, la clave es conocer “quién la mató” (a Cecilia) y no “qué hicieron después con el cuerpo”. Además, evitó señalar a César Sena como el autor material del crimen. Incluso, justificó la reacción que tuvo su madre al ver “un bulto” en una de las habitaciones de la casa familiar, ubicada en Resistencia, Chaco.“Hay que ponerse en el lugar de una madre porque, si ella denunciaba, el único responsable iba a ser su hijo”, dijo en diálogo con TN. “Nadie está obligado a denunciar, pero además hay que ponerse en el lugar de una madre, que tiene que denunciar a su hijo y que va a ir a la cárcel de por vida”, insistió Saife.Minutos antes de las 20, y con un fuerte operativo policial, la esposa de Emerenciano Sena fue llevada desde el Departamento Violencia Familiar y de Género, donde cumple la prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado por dos o más personas”, en perjuicio de Strzyzowski, hacia el hospital Perrando.Fuentes judiciales informaron a Télam que el traslado se debió que éste mediodía Acuña, al ser revisada por personal médico, manifestó sentirse mareada debido a la medicación que toma para la tiroides.A raíz de ello, se recomendó que sea supervisada por un especialista para que determine si es necesario reajustar dicha medicación.Por este motivo, se hizo el oficio de traslado a partir de ese requerimiento, que finalmente se concretó ésta tarde, informaron fuentes judiciales.Esta noche, luego de finalizar los estudios y entre insultos de otros pacientes, Acuña fue retirada del centro de salud, con un chaleco antibalas y un casco puestos, para ser llevada nuevamente al centro donde permanece detenida.