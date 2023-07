Estafador se burló de su víctima y exhibió más de 100 transferencias que recibió

Policiales Denunció que fue estafada con el alquiler de un departamento que no existe

Tras explicar aen qué consistió el ardid para alertar a otros, reveló que”, explicó ala damnificada por la estafa con supuesto alquiler de un departamento céntrico.“Particular alquila. Dueño alquila”, indicaba la publicación en Marketplace de la red social Facebook donde se ofrecía un departamento de un dormitorio sobre calle Presidente Perón 68 con todas las comodidades a. De acuerdo a los datos que recabóy le indicó al presunto locatario que quedaba a disposición para acordar la visita al inmueble para el lunes por la mañana. Pero a partir de ese momento, no recibió más respuestas a sus consultas. Cuando la víctima del ardid se presentó en el lugar, constató que se trataba de un baldío y que la foto del departamento para alquilar era del edificio lindero.Con los datos obtenidos de un contrato de locación que este individuo le había estado gestionando para acordar las respectivas cláusulas, la damnificada pretendió encontrarlo en el domicilio que había informado, pero nadie lo conocía en el lugar. Entonces, la determinación de la víctima fue el deDe acuerdo a los datos que la mujer brindó a, el estafador se le burlaba de ella, a través de los mensajes de WhatsApp, porque había pagado por ese informe.contó.“A modo de burla, de gracia para él, cuando le dijimos que habíamos comprado un informe de personas, me respondió: `Me hubieras preguntado, tengo las cuentas de todo lo que manejo´., reveló la damnificada.Finalmente, la estafada confesó aqué la impulsó a radicar la denuncia correspondiente. “No fue la estafa por los 12.580 pesos, sino porque él nos envió un gran listado de toda la gente a los que había estafado y esa fue nuestra mayor indignación. Ni siquiera fue la burla, ni el descontento, ni la pérdida económica,”, sostuvo.La mujer confió que se contactó con otras víctimas del mismo estafador, entre los que había estudiantes del interior. Y agregó: “El alquiler es una necesidad más que básica y tienta muchísimo una propuesta que dice que un dueño particular alquila, por todo lo que implica pagarles a las inmobiliarias, y esta propuesta era muy buena. Pero lamentablemente, para muchos, más que una estafa, es una decepción y una desilusión”.