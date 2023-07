La familia del ladrón que murió atascado en ventana denunció que nadie lo ayudó

Policiales Ladrón murió de asfixia al quedar atrapado en reja de ventana donde iba a robar

Horas después de que se conociera el caso de un hombre que al intentar entrar a robar en una casa ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, quedó atrapado entre las rejas de la ventana y murió por asfixia, su familia aseguró que el trágico desenlace se podría haber evitado, pero que no recibió ayuda de nadie.“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, denunció su madre en diálogo con los medios locales, publicó. Junto a ella, otra hija de la mujer señaló: “Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”.De acuerdo a sus familiares, el joven de 29 años, identificado como Luciano Verón, era adicto a las drogas y ya había estado preso por robo. “Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así”, agregó la madre. Y completó: “Esa maldita droga me lo llevó a esto”.Por otro lado, pidió que dejen de decir “mentiras y cosas feas” de su hijo en los medios y en las redes, y se mostró apenada por la situación de su nieta de 10 años, hija de Luciano, quien todavía no sabe lo que ocurrió. “¿Cómo le explico esto a ella?”, se lamentó.