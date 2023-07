Caso Cecilia: repudian táctica de César Sena al decir que se autopercibe mujer

La carta de la madre de César

Pedido de “desaparición forzada”

Cómo sigue la causa

Qué pasó con Cecilia Strzyzowski

La defensa de César Sena, el joven de 19 años acusado del homicidio agravado de su esposa Cecilia Strzyzowski, que lleva desaparecida un mes en la ciudad chaqueña de Resistencia, le dio un giro inesperado a la causa: planteó que el imputado se autopercibe mujer y pidió que fuera trasladado a un penal femenino.El recurso fue presentado en las últimas horas por el abogado del más joven del Clan Sena, el letrado Ricardo Osuna. De esta manera, no sólo pidió su traslado para que comparta el encierro con mujeres en lugar de hombres, sino que busca también evitar la figura de femicidio, cuya única pena posible es la prisión perpetua.Tras conocerse la noticia, Gloria Romero, la mamá de Cecilia, se mostró poco sorprendida por el cambio de estrategia de César Sena. “Es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”, sostuvo en un video que compartió en sus redes sociales. “Victimizarse es el comportamiento natural de este tipo de personas”, señaló Romero en Instagram, y subrayó: “Son psicópatas y son cobardes”.En tanto, Marcela Acuña, madre de César y una de las siete acusadas con prisión preventiva en el mismo caso, difundió ayer una carta dirigida a los medios de prensa en la que calificó como una “comedia dantesca” a la investigación fiscal.“¿Por qué si fue César (mi hijo) responsable nos incriminan a nosotros?”, preguntó Acuña, haciendo referencia a la imputación como coautores del “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” de Cecilia, que pesa sobre ella y sobre su esposo, Emerenciano Sena.La defensa de César Sena (19), principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), apeló este martes la prisión preventiva solicitada por los fiscales del equipo especial chaqueño, al considerarlo autor del delito de homicidio agravado y premeditado junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.“Lo que propuse es un cambio en la calificación. No se puede hablar de un homicidio, ya que no está acreditado que Cecilia murió. Deberíamos hablar de una desaparición forzada de persona porque no hay un cuerpo. Si bien se probó que los restos óseos y la sangre hallada serían humanos, no está comprobado que sean de ella”, le dijo a Infobae el abogado Ricardo Ozuna, representante legal del hijo del matrimonio Sena.El abogado de César Sena, acusado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas, presentó su recurso este martes por la mañana y, según explicó, deberá argumentarla en una audiencia cuya fecha será dispuesta por la Cámara de Apelaciones.“Lo más probable es que sea después de la feria judicial, es decir, a principios de agosto”, agregó el letrado.Por otra parte, este martes los investigadores determinaron que los objetos que habían sido encontrados quemados en un patio de la casa del matrimonio Sena durante un allanamiento realizado por personal de Gendarmería Nacional hace 11 días, son restos de una mochila y una billetera de Cecilia.El resultado del peritaje a los restos encontrados en la vivienda de Santa María de Oro 1460, de Resistencia, revela que los restos de tela que habían sido hallados en un patio de la casa y que habían sido afectados por las llamas eran de la mochila que llevaba Cecilia el día de su desaparición, el pasado 2 de junio.Los peritos lograron determinar que, además, se encontraron restos de una billetera y de una tarjeta de crédito o débito que pertenecía a la víctima.En ese allanamiento, los peritos de Gendarmería, que trabajaron durante más de cinco horas en el lugar a pedido del equipo de fiscales, usaron un georradar para intentar determinar si los restos de la joven habían sido escondidos debajo de cemento, pero el resultado de esa medida dio negativo.Durante aquel procedimiento, los peritos también utilizaron luminol y establecieron que en la habitación que pertenecía a César Sena había rastros de sangre y que se correspondía con sangre humana, por lo que se tomaron muestras que ahora son analizadas por un equipo de bioquímicos para intentar establecer si son de hombre o de mujer y, en ese caso, si pertenece a Cecilia.Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en esa vivienda.Su cuerpo fue luego trasladado por Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena. Fuente: (Tn-DiarioNorte)