Denunció que fue estafada con el alquiler de un departamento que no existe

Encontrar un departamento o una vivienda para alquilar en Paraná a un precio ligeramente conveniente es una tarea difícil. Pero, cuando la opción que se halló es bastante conveniente, no hay que confiarse, sino que siempre hay que mirar con una lupa cada detalle que se presenta en la oferta para evitar ser estafado.indicaba la publicación en Marketplace de la red social Facebook donde se ofrecía un departamento de un dormitorio sobre calle Presidente Perón 68 con todas las comodidades. De acuerdo a los datos que recabó“En la publicación se expresaba `Dueño alquila´, lo que, para muchísimos, ya ni digo paranaenses, sino argentinos, es un tema desesperante por la falta de ofertas, por abusos de inmobiliarias, por una ley de alquiler incompetente”, argumentó la damnificada por la estafa en un intento por justificar el haber caído en el engaño.“Luego de la llamativa publicación y al entrar en contacto vía WhatsApp, se me solicitaba, para poder contar con prioridad, realizar una seña”, expresó la mujer y, de acuerdo a lo que dio a conocer aa comienzos de este mes realizó lapara que el supuesto locatario pudiera suspender otras visitas de interesados.“El día lunes 3 de julio, por la mañana, intenté comunicarme para pactar la cita y no tuve respuestas; me presenté en la dirección del alquiler, para ubicarme, y es ahí donde me doy cuenta que la dirección del departamento que estaba alquilando no existía porque en calle Presidente Perón 68”, contó al advertir la estafa.La mujer sostuvo que volvió a insistir en la comunicación con el presunto locatario ya que en un contrato de locación que este individuo le había estado gestionando para acordar las respectivas cláusulas, advirtió en un apartado quey obtuvo sus datos personales; la damnificada se presentó en domicilio. “Amablemente, un vecino me acompañó hasta la puerta y no me atendieron; todos dijeron no conocer a nadie con ese nombre, pero realicé la compra de un informe de antecedentes y, repasó la víctima.La denuncia policial correspondiente fue radicada en comisaría segunda de Paraná y adjuntó las pruebas por la estafa.“Doy esto a conocer para que nadie más sea vulnerado y nuestras autoridades judiciales actúen al respecto con pronta respuesta, mientras tanto, la justicia es divina”, expresó la vecina estafada. Y agregó: “Que la condena, aunque desconozco su cara, sea social. Y pido nuevamente que puedan difundir para alertar a todos aquellos que ilusionados buscamos un hogar,“Me aflige pensar en los muchos estudiantes del interior que por estar en una zona de facultades el departamento puedan estar atravesando estas situaciones”, cerró.