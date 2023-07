Cansados de la inseguridad, vecinos detuvieron a ladrón que robaba en la cuadra

Vecinos de la zona de Buenos Aires y Montevideo, de la ciudad de Rosario, se cansaron de la inseguridad y decidieron hacerse cargo ellos mismos del problema. Un comerciante redujo este martes a un delincuente que ya había robado al menos tres veces en menos de una semana, y lo retuvo hasta que llegó personal policial, lo que ocurrió media hora más tarde.



"Ayer robó un bolsón y hoy quiso robar de nuevo. Ya van tres veces esta semana", lamentó el comerciante que realizó la detención ciudadana.



Dijo que retuvieron al ladrón durante "media hora, esperando que venga la Policía".



"Ojalá que sirva para algo pero no tengo esperanza, esto va a volver a pasar", sostuvo, en diálogo con El Tres.



Otro trabajador de la zona también sostuvo que en las últimas 24 horas sufrió dos robos. "En la esquina le rompieron tres veces la vidriera en los últimos tiempos, estamos cansados de que pase esto", sentenció, y dijo que "no importa si es mucho o poco: roban, roban y roban. Tenemos mucha bronca e impotencia".



Una vecina remarcó que, mientras mantenían inmovilizado al delincuente, hubo algunos que intentaron agredirlo pero el comerciante lo impidió. "La gente se le iba encima pero el muchacho no quería que lo toquen. Hizo bien porque sino ahora teníamos otro inconveniente", aseveró.