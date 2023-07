Abusos en el regimiento: citarán este miércoles a indagatoria al ex jefe

Candioti está procesado, con prisión preventiva, bajo la acusación de incumplimiento de su rol como funcionario público. En concreto,Sin embargo, tanto su defensa, como la Fiscalía y el propio Ejército Argentino señalaron que Candioti siempre actuó conforme a los reglamentos militares y a disposición del Poder Judicial. Ahora, el juez Federal Hernán Viri decidió convocar a declaración indagatoria al jefe y al encargado de la unidad militar cuando sucedieron los hechos denunciados.Sin embargo, aún así sostienen que el accionar del juez Viri “está motivado por un enojo personal con la cúpula de Gualeguaychú” y no por apuntar una intencionalidad dañina real de los citados.Benet llegó semanas atrás de una comisión en Colombia y ahora presta servicios en el comando de la I División de Ejército, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. El 5 de septiembre deberá viajar hasta el Juzgado Federal de Gualeguaychú para comparecer ante el juez a las 11 Hs.Por su parte, quien fuera encargado de Elemento, suboficial principal Gabriel Osvaldo González, también fue convocado por la autoridad judicial. Deberá comparecer el 24 de agosto, en el mismo horario que su ex jefe.Vale recordar que la causa que disparó estas medidas es la que investiga la denuncia sobre acontecimientos ocurridos en el periodo de licencia del 2021/22, cuando una, en ese entonces, soldado fue vulgarmente filmada con una cámara de seguridad mientras estaba en una piscina junto a su familia.El responsable fue el suboficial Víctor Hugo Mercado que tenía poder para controlar el sistema de seguridad. Éste, en consecuencia, había sido cambiado de destino y estaba en Buenos Aires, hasta que fue detenido en abril de este año. Fue en la misma ocasión en la que se detuvo al mayor Candioti como "autor penalmente responsable del delito de encubrimiento por ayudar al imputado Mercado a eludir la investigación de Justicia, por haber hecho desaparecer y alterar prueba y por no denunciar la comisión de un delito, agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público”. (