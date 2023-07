Investigan muerte de soldado baleado en el cuartel donde mataron a Omar Carrasco

Dos disparos

Ubicación de los disparos

No estaba en automático

Explicación oficial

Las dudas persisten

Profundizan investigación

La versión del Ejército

La Justicia investiga la muerte de Pablo Jesús Córdoba, un soldado de 21 años que recibió dos disparos de un fusil FAL en la cabeza, mientras se encontraba de guardia en el Grupo de Artillería 16 del Regimiento Zapala, en la provincia de Neuquén.Se trata del mismo cuartel donde en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco, cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.La muerte de Córdoba ocurrió el primero de junio pasado, cerca de las 6 de la mañana, cuando fue encontrado herido de bala en la cabeza y fue llevado al hospital de Zapala, donde horas después moriría. La Justicia buscaba establecer si fue un suicidio o un asesinato.dialogó con Maximiliano Orpianessi, abogado que representa a la familia de la víctima. Según dijo, la explicación que brindaron desde el cuartel a la familia es que había sido un suicidio. En un primer momento, sus padres lo aceptaron. El dolor por perder de manera tan trágica a su hijo hizo que optaran por acelerar el proceso.Sin embargo, comenzaron a aparecer elementos en el expediente que generaron interrogantes. Hoy, la familia cree firmemente que Pablo fue asesinado. Una de esas pruebas es el informe de autopsia. Según el estudio forense, el soldado murió tras recibir dos disparos.Con el antecedente del caso Carrasco presente, Orpianessi advirtió que “desde el primer llamado, con ningún tipo de prudencia, el Ejército habló de suicidio. Quiero aclarar que desde la querella se va a investigar un homicidio”.Altas fuentes judiciales con acceso al expediente consultadas porexplicaron que un tiro ingresó por el mentón y salió por la frente; el otro entró por la sien del costado derecho y salió por el otro lado de la cabeza. La distancia de ambos impactos es lo que más dudas genera, más allá de que los dos balazos de fusil causaron daño en el cerebro. La querella no le encuentra lógica a que haya tenido tiempo de disparar en dos oportunidades. Con uno solo hubiese bastado, eso cree el abogado.“El FAL mide varios centímetros y pesa como cuatro kilos. Es imposible dispararse dos tiros. Además, de la autopsia surge que ambos disparos produjeron daño cerebral”, dijo el letrado, quien también comentó otro detalle que fortalece su teoría. La pericia balística señaló que el arma no estaba en posición de “automático”.Es decir, por cada disparo que se efectuara, el joven debió apretar el gatillo. Si hubo dos tiros, entonces gatilló dos veces. “Digamos que podría haber dicho que quería quitarse la vida y el fusil estaba en automático y efectuó los disparos de una sola vez. Pero no, el arma no estaba en esa posición”, agregó.Aquel 1º de junio quien escuchó el estruendo de los disparos fue un soldado identificado como J. Fue él quien vio el cuerpo de la víctima en una primera instancia y dio aviso a sus superiores. En ese momento, dos integrantes del regimiento, cuyos rango no trascendieron, fueron los que tuvieron contacto con Pablo, aún con vida. Llamaron a la ambulancia y -según dijo Orpianessi- dieron aviso a la Policía Federal acerca de un incidente en el que Córdoba presuntamente se había disparado él mismo. A las 8:55, o sea, dos horas y 55 minutos después, la víctima murió.La única explicación oficial que se brindó ese día fue de parte del teniente coronel Isidro Green, jefe del Grupo de Artillería 16. En diálogo con, el uniformado dio detalles de lo que se sabía hasta el momento. “Aproximadamente 6:10 me da el aviso de que se había escuchado un disparo, que había sucedido un incidente. Encontraron al soldado ensangrentado y fue evacuado rápidamente al hospital de Zapala. El padre (Juan José Córdoba) es un suboficial que presta servicios en la base de apoyo logístico Neuquén, conocido de muchos años. Esperamos hasta que nos dieron el parte de que falleció”, dijo el uniformado.En el reportaje, el coronel se abstuvo de estimar si había sido un suicidio o algo más. Apenas se limitó a decir que había que esperar los avances de la investigación.trató de comunicarse con el cuartel este martes pero, llamativamente, cortaron el teléfono al atender.Las declaraciones de los tres uniformados que vieron a Pablo herido mostraron contradicciones. J. por ejemplo, dijo que el fusil FAL estaba a 90 centímetros del soldado y que no lucía el chaleco reglamentario. Los otros dos, en cambio, indicaron que el arma estaba sobre el cuerpo y que sí tenía puesto el chaleco. “Son dispares los testimonios”, dijo la fuente judicial.Pablo ingresó al Ejército el año pasado. Estaba feliz de seguir los pasos de su padre dentro de la fuerza y, de acuerdo con el letrado, jamás comentó nada acerca de algún altercado con alguien del regimiento. A priori, no había motivos para que alguien quisiera hacerle daño. Además, -dijo- siempre se mostró como una persona alegre, familiera y con amigos.“Se está peritando el teléfono de Pablo para ver si tenía algún inconveniente con alguien o, incluso, si había motivos para que quisiera quitarse la vida. Hay que ser prudentes. La familia dice que era una persona muy feliz, muy activa, con proyectos”, añadió.Greca, juez Federal de General Roca que subroga el juzgado de Zapala, tiene a su cargo la investigación desde el comienzo. Este jueves, el magistrado viajará hasta el lugar del hecho para realizar una inspección ocular y tener más claro el entorno en el que pasó todo. Además, trabaja en la recopilación de pruebas y testimonios. Si bien ya tomó varias declaraciones, todavía restan más.Sobre el hecho en sí, fuentes judiciales indicaron que no se descarta ninguna hipótesis y que serán clave las pericias balísticas complementarias que indicarán la forma en la que se hicieron los disparos. Para eso, precisaron, se hará la prueba en un polígono de Zapala con el arma que causó la muerte de Pablo. Según la documentación que obra en la causa, se encontró una sola vaina servida en inmediaciones del cuerpo.Respecto a este detalle, los investigadores explicaron que es posible que la escena se haya visto contaminada porque en un primer momento removieron el cuerpo para tratar de salvar al joven. Algunos elementos podrían haber sido manipulados sin intención porque el objetivo primario era la sobrevida de Pablo.El Ejército emitió un comunicado este lunes, más de un después del hecho. En el texto expresaron dolor y acompañamiento a la familia de la víctima. Luego, dieron una breve explicación de lo ocurrido, sin brindar mayores detalles. Además, señalaron que llevan adelante una investigación interna para esclarecer el hecho.“El soldado Córdoba fue hallado gravemente herido en el Grupo de Artillería cuando realizaba su servicio de guardia e, inmediatamente, fue trasladado al Hospital Interzonal de Zapala, donde momentos después falleció”, se expresó.“En el ámbito del Ejército Argentino, se han realizado las actuaciones administrativas correspondientes y se lleva a cabo una permanente colaboración ante cada requerimiento vinculado con la causa”, agregaron. Fuente: (Infobae)