Adolescente asesinada: la buscaban desde el domingo y la hallaron en pozo ciego

Una adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado en la localidad tucumana de La Talitas fue hallada asesinada en el interior del pozo ciego de una vivienda de esa zona, y como acusado de femicidio fue detenido un hombre de 28, que era su pareja, informaron hoy fuentes judiciales.La víctima fue identificada como Milagros Valdez, cuyo cuerpo fue hallado ayer en un pozo ciego de una casa ubicada en el barrio 180 Vivienda, en la zona de Villa Mariano Moreno, de La Talitas."Se trata de una joven que tenía 15 años, que fue identificada por la familia en el Cuerpo Médico Forense", informó al respecto el fiscal tucumano a cargo de la investigación, Ignacio López Bustos."El imputado es una persona mayor de edad, de 28 años, y ahora vamos a llevar a cabo una audiencia donde pediremos la prisión preventiva para de esa manera avanzar con la investigación para dar la respuesta correspondiente, no sólo a la familia sino a toda la sociedad y buscar oportunamente una condena", agregó.El funcionario judicial detalló que la joven fue denunciada como desparecida por su familia cerca de las 23 del domingo y que el cuerpo fue encontrado ayer, tras lo cual fue sometido a la autopsia correspondiente que "establece una muerte por causas violentas".Según los investigadores, la adolescente fue vista por última vez la tarde del domingo junto a su hermana Adriana, una amiga y su pareja, Eduardo Jaime (28), en la esquina de la avenida Francisco de Aguirre y la calle San Miguel.Luego, Milagros decidió separarse del grupo e irse con Jaime a la su casa en Las Talitas, contó la hermana de la adolescente.Horas más tarde, cerca de las 23, la madre de las jóvenes al ver que Milagros no regresaba fue a buscarla a la casa de Jaime, quien la atendió y le dijo que su hija no había estado en el lugar, por lo que la mujer realizó la denuncia en la comisaria de la zona.Tras ello, tomó intervención la fiscal Mariana Rivadeneria, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, quien ordenó que se aplicara el protocolo de búsqueda, por lo que efectivos de la Unidad Regional Norte, al mando del comisario Joaquín Girvaux, comenzaron a investigar el paradero de la adolescente.Por su parte, familiares de Milagros volvieron a la casa de Jaime para preguntarle nuevamente por ella y, tras obtener una respuesta negativa, discutieron con él y lo golpearon.Según algunos voceros ligados a la causa, fue en ese momento cuando el hombre admitió que él la había matado.El sospechoso fue conducido hacía la comisaría, donde declaró lo sucedido, aunque no dijo que había hecho con el cuerpo de Milagros, por lo que la fiscal ordenó que se realizara un allanamiento en su domicilio en busca de evidencia.Finalmente, en el pozo ciego de esa casa los pesquisas encontraron el cuerpo de Milagros.Tras el hallazgo del cuerpo, la causa quedó a cargo del fiscal López Bustos, quien ordenó que se realizara la autopsia y que se aprehendiera a Jaime.En el lugar del hallazgo los peritos del Ministerio Público y policiales recolectaron muestra y secuestraron vestimentas y demás elementos de interés para la investigación, añadieron las fuentes.El fiscal trabajaba ahora para establecer las circunstancias precisas del femicidio y sus motivaciones, para luego requerir la prisión preventiva del acusado en la audiencia imputativa a realizarse en las próximas horas. (Télam)