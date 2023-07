Desgarrador testimonio de la mamá de Joaquín: “Estoy muerta en vida”

Policiales Última foto de Joaquín con quien sería su asesino y sospecha de más involucrados

La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado presuntamente por un amigo de su edad en Laboulaye dijo que para ella "hay algo más" detrás del crimen de su hijo.La movilización se produjo luego de la inhumación de los restos del adolescente y los manifestantes se dirigieron con velas encendidas y pancartas con imágenes de la víctima y la leyenda "justicia" hasta la comisaría local.Allí, Mariela, la madre de Joaquín habló primero con un jefe de turno y luego se dirigió a la prensa."Acompáñenme porque yo, expresó la mujer y", dijo y agregó: "Me parece que pueden haber más (involucrados) y quiero ver imágenes desde que Joaquín salió de casa, fue a la escuela y todo el recorrido.""Estoy vacía porque perdí a mi hijo. Estoy muerta en vida. Por fuera parece que estoy entera, pero por dentro no siento latir mi corazón.. Se nos fue un eslabón", expresó.Por último, Mariela sostuvo que no siente el apoyo de la municipalidad y agradeció el acompañamiento de los vecinos, amigos y familiares.Un vecino de Laboulaye dijo que el acusado de cometer el crimen "no debe haber" actuado "solo" por la contextura de la víctima y pidió que el caso se investigue "bien" y haya "justicia"."De lo que vimos, se me ocurre que", indicó esta tarde a C5N el vecino Juan López en relación al acusado y la contextura física de la víctima.Según relató López, el domingo por la mañana tomaron conocimiento de la convocatoria para realizar la búsqueda del joven: "Despertamos con mi mujer y escuchamos un mensaje que la mamá convocaba que fuéramos a colaborar con la policía."López contó que, tras hallar el cuerpo adentro de una casa que se encontraba abandonada, alertaron al patrullero que estaba en cercanías y, al llegar un efectivo, le dijo: "Esta muerto.""Queríamos verlo, encontrarlo con vida", relató López, quien remarcó que no tenían "idea de lo que nos podíamos encontrar".Además, destacó la necesidad de que el caso sea investigado y pidió "que esto se termine rápido", y"Yo no puedo hablar, que investiguen pero que hagan las cosas bien", concluyó.Un amigo de 13 años es el principal sospechoso del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona los vieron caminar juntos aquel jueves.Por tratarse de un menor de edad, la causa ingresó al Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, a cargo del juez Sebastián I. Moro. El magistrado ordenó que el adolescente involucrado en el crimen fuera derivado “para su resguardo” al Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) que depende del Complejo Esperanza.La pericia estuvo a cargo de la forense Ana Laura Peiovich en la ciudad de Río Cuarto. La profesional reveló aque la autopsia determinó que murió a causa de un traumatismo de cráneo. Joaquín Sperani sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, según detalló Peiovich.