Video: maestras jardineras quedaron filmadas mientras roban en un supermercado

José C Paz: Salieron del jardín de infantes y fueron a robar a un supermercado chino. pic.twitter.com/3ps4P4CIc3 — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) July 3, 2023

La cámara de seguridad de un supermercado de origen asiático captó el accionar de dos mujeres que roban varios productos escondiéndolos entre sus ropas.El hecho ocurrió en un comercio de la localidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires y el video se difundió en las redes sociales.En las imágenes se observa cómo las mujeres, que visten guardapolvos de maestras jardineras, toman desodorantes, shampú y pasta dental y las meten entre las ropas, mientras miran atenta que el cajero no perciba el extraño movimiento, pero no se percatan que están siendo filmadas.Estos robos hormiga, generan importantes pérdidas económicas para los comerciantes quienes muchas veces deciden no hacer la denuncia.