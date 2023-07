Crimen de Joaquín: al adolescente lo mataron de 18 golpes en la cabeza

Policiales Última foto de Joaquín con quien sería su asesino y sospecha de más involucrados

Cadena 3

El asesino de Joaquín también tiene 14 años. En breve, será trasladado a Complejo Esperanza, el centro para menores de 18 años en conflicto con la ley penal ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. Para la ley, es inimputable: no puede recibir ninguna sanción.No obstante, desde los últimos días soporta una gruesa acusación encima: haber asesinado a su amigo Joaquín Sperani Flores (14), un crimen que conmociona no sólo a la ciudad de Laboulaye sino a todo el país. El primer informe forense determinó que al adolescenteAcaso el atroz crimen de Nicolás Alexander Cernadas (13) a manos de dos jóvenes de 14 y 17 años en el partido bonaerense de Merlo, en octubre pasado, o el femicidio de Lucía Inés Fernández (15) a manos de su pareja de 14 años, en Maipú, Mendoza, en agosto de 2021, pueden servir como antecedentes de estos crímenes que dejan sin aliento al resto de la sociedad: adolescentes precoces acusados de matar a jóvenes que también acaban de dejar la niñez.La reconstrucción que llevan adelante los sabuesos de la división Homicidios y Protección de las Personas de la Policía de Córdoba, que hasta ayer actuaron bajo directivas de la fiscal local Georgina Osella (ahora giró todas las actuaciones al juez Sebastián Ignacio Moro a cargo del juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de esa ciudad), indica que el jueves pasado, Joaquín llegó en bicicleta hasta el Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”.Laboulaye es una ciudad de poco más de 20 mil habitantes que aún conserva las costumbres de los pueblos del interior de Córdoba, donde los jóvenes suelen moverse con mayor libertad y tranquilidad en relación a las grandes ciudades.Tras dejar la bicicleta en el patio de la escuela,En la misma filmación, los pesquisas observaron queCuando el jueves al atardecer la familia de Joaquín denunció su desaparición, los policías de Laboulaye comenzaron a rastrear las cámaras y encontraron estas imágenes.De inmediato fue localizado y le preguntaron qué sabía de su amigo. Fue evasivo: dijo que se habían separado cuando salieron, que él se arrepintió y quiso volver a clases. Sobre el celular que se le había caído, agregó que era de su papá.Fue entonces que los policías llamaron al padre, que negó haberle dado su teléfono a su hijo. La contradicción, sin embargo, no aceleró la investigación, sino que retrasó todo aún más.L. volvió a ser interrogado: ahora: dijo que tanto él como Joaquín eran víctimas de continuas burlas y de otros maltratos por parte de sus compañeros, por lo que su amigo había conseguido una familia "sustituta" que ese jueves a la tarde lo había ido a buscar para llevarlo lejos, "al campo".Al celular de Joaquín se lo entregó a los investigadores: le había pintado la carcasa de otro color y buena parte del contenido aparecía borrado.Hoy,Los papás de Joaquín ratificaron que efectivamente el adolescente era víctima de bullying, por lo que la búsqueda se salió de su eje original. Los policías de Laboulaye, en lugar de rastrillar las cuadras más próximas a la escuela, el "punto cero" de cualquier causa de este tipo, comenzaron a inspeccionar autos con la premisa de hallar a la familia "sustituta".Ante la falta de avances, se decidió enviar desde la ciudad de Córdoba a un grupo de detectives de Protección de las Personas y de la Homicidios. Apenas llegaron a Laboulaye, en la madrugada del domingo, repasaron todo lo realizado hasta entonces. Y resolvieron volver al "punto cero": los alrededores de la escuela, el último registro de Joaquín con vida.De manera simultánea, un grupo de vecinos estaba comenzando a rastrillar por su cuenta. Y fue así que, a primera hora de la mañana, un grupo de chicas junto a un hombre encontraron el cadáver de Joaquín en una vivienda abandonada de calle Sarmiento 480, en la misma manzana del colegio.Se trata de una casa a la que los alumnos suelen ir cuando faltan a clases o cuando quieren fumar a escondidas de los adultos, entre otras cuestiones. O sea, no es un lugar desconocido para esa comunidad educativa. Abandonada desde hace ya un tiempo, tiene un acceso simple, a través de un descampado que da a una tapia destruida.La cercanía de esa casa con la escuela hizo que desde el domingo se multiplicaran las críticas de los vecinos de Laboulaye con respecto a la labor policial durante la búsqueda.Los peritos luego acordonarían la zona y constatarían que todo se había tratado de un homicidio. Junto al cuerpo, que presentaba gruesas heridas en el cráneo, encontraron el caño de hierro y el pedazo de mampostería con manchas de sangre. Un crimen con ensañamiento que se produjo ese mismo jueves.L. fue convocado de nuevo. Esta vez, como principal sospechoso. Y ya no mintió más (o al menos ese se presume): confesó que el jueves habían ido juntos hasta allí, solos, y que fue entonces que comenzaron a discutir. Sin ninguna premeditación, tomó el caño y comenzó a golpearlo en la cabeza. Y luego, lo remató con el trozo de mampostería."Fue algo personal, no se trató de un robo", sintetizó un investigador. (Fuente: