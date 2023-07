Una pelea en el centro de Paraná culminó con una detenida y una lesionada

Una(quienes ofician como cuida-coches, pero no cuentan con el aval de la municipalidad para la tarea) demandó la intervención del personal policial este sábado por la noche sobre calle España, en pleno centro de Paraná. Tras la difusión de las imágenes del ataque en redes sociales,consultó al comisario de la jurisdicción sobre las circunstancias que rodearon al hecho de violencia, el que habría iniciado enen la zona.. Además, mantenían desavenencias personales entre ellos porque suelen ir a recibir las viandas de las ONGs en plaza 1º de Mayo en horarios nocturnos”, confirmó ael jefe de comisaría primera, Lorenzo Romero.En relación a la pelea, el comisario explicó que,Tras la intervención del personal policial, el fiscal Alfieri dispuso que se le recepcione la denuncia a las dos partes en conflicto. “Se identificó a la agresora -una mujer de 34 años- y después quedó en libertad pero supeditada a la causa iniciada por Lesiones. En cuanto a la lesionada -una joven de 21- resultó con un golpe y un corte en el cuero cabelludo, por lo que se la trasladó al hospital San Martín, donde le realizaron tres puntos de sutura y luego recibió el alta médica”, especificó el funcionario policial. Los hombres, en tanto, fueron identificados en el lugar.En la feroz batalla entre las mujeres, y en la que luego se involucraron las parejas de éstas,. “Debido a que no se dispuso la detención de la madre, los chicos quedaron a cargo del padre”, explicó Romero.En la oportunidad, el comisario confirmó que(quienes ofician como cuida-coches, pero no cuentan con el aval de la municipalidad para la tarea). “Es un conflicto bastante común porque hay lugares que no son tarifados y estas personas ofician como cuida-coches porque es redituable para ellos”, expuso.