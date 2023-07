Pidieron "Justicia por Cecilia" en el puente que une Chaco y Corrientes

Cientos de personas marcharon hoy en el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, para reclamar justicia por Cecilia Strzyzowski, al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, por el que quedaron bajo prisión preventiva su marido, sus ex suegros y cuatro colaboradores de esa familia.En tanto, la madre de la víctima Gloria Romero, anunció que pedirá “apoyo internacional” para urgir el esclarecimiento del caso.“Si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada porque no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos”, dijo esta tarde Gloria Romero en diálogo con la prensa.Las declaraciones de Gloria tuvieron lugar durante un acto en el barrio San Pedro Pescador, ubicado en la cabecera del lado chaqueño del viaducto que atraviesa el río Paraná, luego de finalizar el "abrazo simbólico" realizado en el puente interprovincial General Belgrano.En ese lugar, alrededor de 300 personas de ambas márgenes del Paraná se unieron en el medio del puente a las 16, con banderas argentinas y telas de color rosa, símbolo de este reclamo.La concentración, que estaba prevista para las 17, se adelantó a las 15, hora desde la que, tanto en Chaco como en Corrientes, comenzaron a reunirse familiares y amigos, así como público en general y organizaciones que reúnen a víctimas de hechos de violencia.Al mismo tiempo que los manifestantes circularon desde ambos extremos por las pasarelas peatonales del puente, un vehículo con sonido desde el Chaco llegó a la avenida costanera de Corrientes, con las consignas de la protesta por altavoz.La manifestación se concretó sin cortar el tránsito, pero con interrupciones momentáneas y una custodia vial de la Gendarmería Nacional (GNA).