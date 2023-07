Conducía alcoholizado, se quedó dormido y provocó un choque en cadena

Un automovilista, que se habría quedado dormido, provocó un choque en cadena en plena avenida 9 de Julio, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y una mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos. Tenía más del triple del alcohol en sangre que el máximo permitido.



El siniestro vial se produjo a las 6.50 en avenida 9 de Julio y su intersección con Moreno, a 800 metros del Obelisco. Según se indicó, el conductor de un Volkswagen Gol Blanco chocó contra un VW Gol Gris y un Renault Captur, aparentemente porque se quedó dormido, y a su vez éste último vehículo impactó contra otro VW Gol Gris que se encontraba detenido en el semáforo.



Según informaron fuentes policiales, el auto que provocó el choque circulaba a gran velocidad y no detuvo su marcha al llegar al semáforo, donde los otros vehículos estaban detenidos.



El chofer que provocó el choque en cadena dio positivo en el test de alcoholemia, con un nivel de 1.79 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir más del triple del 0,5 gramos por litro que es el máximo permitido en CABA.



A tres horas del siniestro, todavía seguía en el interior del vehículo, mientras los peritos realizaban su trabajo.



En tanto, una mujer que viajaba como acompañante en uno de los Gol Gris impactado fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Ramos Mejía con politraumatismo, pero se informó que su cuadro no revestía gravedad.



El tránsito estaba limitado en la avenida 9 de Julio, con sentido al sur, debido a que estaba habilitado solo un carril. (Télam)