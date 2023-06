Advierten “robos hormiga” de los galpones que pertenecían a Vías Navegables

Luce totalmente desmantelado uno de los galpones que pertenecía a la dirección nacional de Vías Navegables -delegación Paraná Medio; se recordará que por medio de la Ley de Transferencia de los terrenos del Puerto Nuevo, el predio fue cedido al Municipio de Paraná, pero resta finalizar el papeleo correspondiente para que se puedan utilizar las instalaciones en el marco del Plan Maestro Integral para el área costera.registró en imágenes cómo ni el techo quedó debido al “robo hormiga” de las instalaciones ubicadas sobre calles Carlos Fuentealba y Bolívar, frente a la nueva escuela Nº100, en el interior de barrio El Morro.Al respecto, el jefe de comisaría octava, Jorge Pérez, explicó aque el galpón “fue otorgado y después no se hizo cargo nadie”; además, dio cuenta de “una problemática entre los empleados del lugar”.“La Policía cotidianamente tiene intervenciones y aprehensiones y ponemos a disposición de la Justicia porque los vecinos dan aviso y muchas veces, de oficio, personal policial interviene continuamente”, indicó al dar cuenta que varios de los ladrones son de barrio El Morro. “Algunos quedan supeditados a la causa y puestos en libertad una vez identificados y otros trasladados a Alcaidía de Tribunales”, acotó al respecto.En la oportunidad, Pérez confió que, para avanzar con las intervenciones, “desde la parte damnificada que se necesita, en este caso puntual, no se obtiene la respuesta porque no se hacen cargo de una u otra área”.