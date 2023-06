Horror en Chaco: los 48 minutos en que asesinaron a Cecilia y las evidencias

Búsquedas en Google, imágenes de cámaras y hasta restos de un cráneo, las evidencias del caso

Los fiscales que investigan el femicidio de Cecilia Strzyzowski consideraron que, en Resistencia, y que César Sena "se aprovechó de laEn la resolución de 175 fojas que fue firmada por los tres fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velasquez y Jorge Gómez, César Sena y sus padres, para el cual "la engañaron manifestándole que viajaría con César a la ciudad de Ushuaia, bajo la promesa de que contarían con vivienda y tres trabajos".Los fiscales dieron por acreditado que el 2 de junio pasado, "a las 9.16 César ingresó junto a Cecilia al interior del domicilio de sus padres, situado en calle Santa María de Oro 1460", de Resistencia.Allí, "entre las 12.13 y 13.01,", explicaron.", explicaron.Luego, para los fiscales, ", color blanca, para luego dirigirse hacia Campo Rossi, ubicado en Zona Rural de la localidad de Puerto Tirol, donde con la colaboración de Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, cuidadores del predio,".Las siguientes son algunas frases del fiscal Jorge Gómez, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) de Resistencia, Chaco, al enumerar las principales evidencias que sostienen las prisiones preventivas de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y el posterior encubrimiento del hecho:"9.16 (del 2 de junio) Cecilia entró a la casa de Santa María de Oro 1640 (perteneciente a la familia Sena) y no salió por sus propios medios"."En el horario que va de las 12.13 a las 13.30, los señores César Sena y Emerenciano Sena y la señora Marcela Acuña estuvieron en esa vivienda""A las 11 de la mañana lo ven a César Sena sin ninguna lesión en el cuello y en la mano y a la tarde ya lo ven con lesiones""Ella (Cecilia) creía que iba a viajar a Ushuaia, tal es así que preparó su valija, se despidió de su familia y, no sólo eso, sino que, además, como nunca había viajado a Buenos Aires, le contaba a sus amigos y familiares que tenía miedo de viajar en avión"."No sólo creía en esta historia del viaje, sino que además estaba ilusionada con el viaje"."Nunca se compraron los pasajes, nunca se hicieron reservas por vía terrestre o aérea"."Las últimas búsquedas en Google de ella fueron sobre cómo armar una valija, qué se puede llevar en una valija en un avión, dónde comprar chocolates en Buenos Aires, dónde tomar el mejor café en Buenos Aires""Pudimos corroborar que aproximadamente después de las 18 (del 2 de junio, los Sena) salieron de esa casa con bolsas de residuos, en una actitud muy sospechosa, y que debajo de esas bolsas estaría el cuerpo de Cecilia envuelto en una frazada de color marrón que sería de la casa de la familia Sena"."En el campo de la familia Sena, en lo que se llama la chanchería, hubo en un lugar determinado una quemazón y en esa quemazón se encontraron restos óseos que corresponden a una persona adulta. También en el río Tragadero se encontraron restos óseos humanos y estos restos son de una única persona. No son solamente huesos de manos o pies, sino también de cráneo y esos restos de cráneo pertenece también a una persona adulta y a una única persona". (Télam)