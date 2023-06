Piden “cinco años y diez meses de prisión” para hombre que transportaba droga

El Tribunal Oral Federal dará a conocer este martes la sentencia para Edgardo Javier Coria, quien transportaba 224 kilogramos de marihuana en un automóvil robado, durante 2012 en el departamento La Paz. En ese sentido, Elonce dialogó con el fiscal José Ignacio Candiotti.



“Fue un procedimiento importante, ya que se encontró 224 kilos de sustancia estupefaciente. Se realizó el juicio oral y público, aunque lo estamos materializando, el cual empezó hace dos semanas con declaración de testigos”, manifestó.



“Durante los alegatos en el Ministerio Público Fiscal, consideramos que estaba acreditado lo que sucedió, en donde venían circulando dos vehículos y uno logró fugarse, sin embargo, la Policía lo persigue y encuentran dentro del rodado una cantidad de estupefacientes presentada en ladrillos”, expresó.



“Consideramos que es un delito grave por la modalidad en que se dio este hecho, ya que los dos autos eran robados en el mismo lugar, más precisamente en La Matanza, durante el mes de junio y a su vez estos dos sujetos, donde uno fue condenado, circulaba con documentación falsa y eso nos demuestra la peligrosidad de esta banda”, indicó.



“A su vez, Coria ya tiene antecedentes, donde recibió condenas por narcotráfico, y actualmente está purgando una con una causa unificada en Córdoba. Las pruebas están y me parece que el narcotráfico no nos tiene que ser indiferente, ya que es un flagelo muy grave, el cual causa mucho perjuicio a la sociedad, no solo en el caso de transporte de estupefacientes, sino cuando la droga llega a destino con el objetivo de venderse en los barrios y a los chicos, quienes son los que la consumen”, aseguró.



Con respecto a la antigüedad del caso, indicó: “Cuando se dio el suceso, la persona logra escaparse y entonces se produjo toda una actividad investigativa de la Policía para tratar de dar con quien fue el autor de ese hecho. En realidad, el sujeto que iba al comando de este vehículo deja documentación falsa con respecto al rodado, pero también su carnet de conducir donde figuraba su nombre y a partir de ahí es que la prevención hace la tarea de investigación hasta que el Juzgado Federal lo cita a declarar”.



Finalmente, comentó: “Nosotros pedimos cinco años y diez meses de prisión donde argumentamos que es un caso grave. La sentencia será el día martes”. (Elonce)