Condenaron a un camionero por un choque que dejó como saldo seis muertos

Un camionero de 34 años fue condenado a la pena de cuatro años y diez meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de homicidio culposo agravado por un choque ocurrido en 2019 en la ciudad santafesina de Sunchales, en el que murieron seis personas, entre ellas una niña de 4 años.



Se trata de Mauricio Javier Escobedo, oriundo de la localidad de Montes de Oca, que el 1 de junio de 2019 conducía un camión Scania con semirremolque tipo carretón que chocó la camioneta en que viajaban las víctimas tras una maniobra "imprudente, negligente y antirreglamentaria".



La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguín, en el marco de un juicio oral celebrado en los tribunales de Rafaela.



La fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo tras la condena que valora "como un resultado altamente satisfactorio que se haya condenado a Escobedo a una pena que es solo dos meses menor a la que solicitamos".



En el accidente murieron Javier Alejandro Arró y Gabriela Heinmann, domiciliados en la localidad de Ataliva; Manfred Heimann y Rita Francisca Toldo, los dos de Sunchales; Emilia Giletta Heimann, de Santa Rosa, La Pampa; y una niña de 4 años de apellido Herrera Heimann, de la ciudad de Rafaela.



La fiscal dijo durante el debate que Escobedo realizó "una maniobra imprudente, negligente y antirreglamentaria, invadió el carril contrario y embistió a una camioneta marca Chevrolet modelo S-10 tipo Pick-Up doble cabina cuyo conductor no pudo evitar el impacto".



"Como consecuencia del siniestro vial, perdieron la vida la persona que manejaba el vehículo de menor porte y sus cinco acompañantes, entre ellos, una niña que por entonces iba al jardín de infantes", añadió.



Para Korakis, "en el debate se demostró que Escobedo violó deberes de cuidado" porque "debía conservar el carril de circulación, evitar maniobras generadoras de riesgos no permitidos y adoptar recaudos de reducción paulatina de velocidad ante cruces de caminos y proximidad a zonas urbanizadas".



El juez Bumaguín condenó a Escobedo como autor penalmente responsable de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por haber sido más de una las víctimas fatales.



Escobedo también fue inhabilitado para conducir vehículos por el término de 7 años y continuará en libertad, aunque la Fiscalía le solicitó al juez que dicte la prisión preventiva hasta tanto la condena quede firme, tema que se resolverá en los próximos días.



El juez Bumaguín no consideró como agravante que Escobedo haya estado bajo los efectos de estupefacientes y voceros judiciales indicaron que el positivo de sustancias se debió a que el camionero había mascado hojas de coca, una práctica habitual en el norte del país y en trabajadores del rubro.