Mujer fue víctima de feroz agresión de sujeto alcoholizado que intentó robarle

En la mañana de este día miércoles, una mujer mayor de edad fue abordada violentamente, por un hombre mayor de edad en la esquina de calle Irigoyen y Mitre, es decir a escasos cien metros de la plaza principal de Concordia, arrojándola contra una pared, intentó golpearla y la tomó del cuello intentando sacarle una mochila. Al no lograrlo, le sacó el celular y salió corriendo, pero a pocos metros fue reducido por dos hombres que trabajan en los Tribunales de Concordia.“Primero me quiere sacar la mochila, y como yo tenía una de las manos dentro del bolsillo de la campera, me agarra del brazo y me saca el celular, y sale corriendo”, describió la victima ay agregó: “el delincuente estaba como sacado, no hablaba y solo me miraba fijo a los ojos cuando intentaba golpearme”, remarcó.Luego la vecina de Concordia relató que, en ese momento, “cruzaba un patrullero y yo comienzo a gritar pidiendo ayuda, entonces en el instante que se arroja del patrullero un policía, sale un hombre de los Tribunales, quien se le tira encima, pero entre cinco policías no lo podían controlar y sacarle el celular, hasta que lo pudieron sujetar”, graficó la mujer.

Según se conoció, minutos antes del robo, el sujeto había pasado por la sede de Osecac, a buscar un medicamento, y luego, regresó a ese lugar, distante a 50 metros de donde ocurrió el intento de robo. “Yo estaba en un ataque de nervios, para colmo no podía respirar porque tenía una puntada en el pecho”, indicó la víctima.Por otra parte, contó que “una testigo vio que este hombre había bajado de una moto. Un policía me estaba tomando los datos cuando llega mi marido, quien se puso como loco por todo lo que me había pasado. Entonces, agarró a patadas la moto y ahí, fue cuando se abre el asiento y cae una botella de whisky. Después la policía me dijo que el delincuente tenía mucho olor a alcohol”, relató la mujer.Cabe mencionar que luego, desde la jefatura de policía, confirmaron a 7Paginas, que el hombre detenido tiene 52 años.