Una joven policía murió de un disparo en el pecho tras discutir con su novio

Una joven que trabajaba en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires discutió con su novio, también policía, y apareció muerta con un tiro en el pecho, en la casa donde vivía en el partido bonaerense de Escobar. Ahora buscan determinar quién efectuó el disparo.Un llamado al 911 reveló la trágica escena el martes al mediodía, en una vivienda ubicada en la esquina de Olivera César y Chile, en el barrio Cri Cri de la localidad de Garín. Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas municipal encontró aLa mujer, que prestaba servicio en la Comisaría 12 de la Ciudad de Buenos Aires, no tenía signos vitales cuando fue hallada. Personal médico constató su fallecimiento., cuyas fotografías compartía en redes sociales. "Tú eres mi amor, mi alegría. La verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad", es uno de los últimos posteos que hizo en Facebook, con una foto de su hija.Su cuerpo presentaba una herida de arma de fuego en el esternón, con orificio de salida en el arco costal posterior, de acuerdo al informe inicial de los peritos de la Policía Científica.Además, se secuestró un proyectil, aparentemente de calibre 9 milímetros. En el caso trabajo la fiscal Mabel Amoretti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Escobar.Dentro de la casa estaba la pareja de la joven, que también trabaja en la Comisaría 12 de la Policía de la Ciudad. Al ser interrogado,La causa está calificada legalmente como "averiguación causales de muerte", aunque a la víctima y a su pareja ya le practicaron la prueba de barrido electrónico sobre las manos. También se incautaron ambas armas reglamentarias, una Pietro Beretta PX4 y una Bersa Thunderbolt Pro, ambas calibre 9mm.A través de los peritajes se determinará quién efectuó el disparo mortal. A la espera de los resultados de los testeos, la fiscal no solicitó la detención de la pareja de la víctima, que está en libertad. (Télam/Clarín)