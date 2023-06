Sicarios acribillaron de 30 disparos a un joven cuando manejaba una camioneta

Foto: Sicarios acribillaron de 30 disparos a un joven Crédito: Télam

Un joven de 23 años fue asesinado de al menos 30 disparos mientras conducía una camioneta Honda Hilux por la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad santafesina de Funes. Los autores fueron dos personas que se movían en moto y que lo acribillaron al ponerse a la par del vehículo para luego escapar.



El impactante crimen ocurrió el miércoles mediodía sobre la Ruta Nacional 9 a unos 10 kilómetros de la ciudad de Rosario, y según el subsecretario de Control Urbano de Funes, Eduardo Aucar, “no hubo ningún intento de robo, se pusieron a la par de la camioneta y dispararon”.



El conductor del vehículo no era su propietario, sino que aparentemente le había solicitado la camioneta a un amigo para trasladar una motocicleta, informaron fuentes del caso. Agregaron que la pick up está radicada con domicilio en Rosario.



El fiscal que investiga el hecho, Adrián Spelta, dijo que “por todos estos disparos se produce la muerte del conductor, quien luego pierde el control del vehículo y queda detenido contra un inmueble”.



La víctima, identificada como Alejo Benjamín Rodríguez (23), viajaba desde la localidad de Roldán, ubicada a 25 kilómetros al oeste de Rosario, hacia esta ciudad cuando a la altura de Funes comenzó a ser perseguido por dos personas en moto.



El trayecto se extendió por unos seis minutos y concluyó cuando los presuntos sicarios se pusieron a la par de la camioneta Hilux y dispararon contra el conductor.



La secuencia del asesinato quedó registrada en las cámaras de videovigilancia del municipio de Funes, que eran observadas por los pesquisas por orden del fiscal Spelta, indicaron las fuentes.



“Las dos personas tenían casco, nos imposibilita observar los rostros”, adelantó el fiscal en una improvisada conferencia de prensa que brindó desde la escena del crimen.



También explicó que tras balear la camioneta escaparon del lugar tomando “por un camino aledaño a la ciudad de Funes”.



El vehículo utilizado en el asesinato, según dijo el fiscal, fue una motocicleta de baja cilindrada, aparentemente de 100 centímetros cúbicos.



“La camioneta Hilux circulaba por la Ruta 9, se la aproximaron dos personas en una moto y le realizaron por lo menos 30 disparos, que es la cantidad de vaina que se encontraron en el lugar”, precisó Spelta, para agregar que “no pudimos encontrar todavía nada en el interior del vehículo porque no pudios peritarlo”.



En esa línea, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que “las personas que realizaron los disparos no solo fueron vistas por testigos, sino que fueron captadas por las cámaras de la ciudad de Funes”.



Sostuvo que “todo el recorrido” de la persecución, que duró unos seis minutos, quedó registrado en video.



“Hay personal observando los monitores para avanzar en la investigación”, añadió, y prefirió no brindar más precisiones ni aventurar hipótesis sobre el móvil del crimen que alteró a la ciudad lindera con Rosario.



Por su parte, Aucar, funcionario de Control Urbano de la ciudad de Funes, dijo que “el hecho comenzó aparentemente en Roldán, a la altura de la garita 15 se escucharon los disparos y la Toyota Hilux roja pierde el control y se mete en el patio de una vivienda lindera”.



Aucar dijo que “no hubo ningún intento de robo, se pusieron a la par de la camioneta y dispararon”, y contó que “tenemos imágenes del vehículo y la moto por calle San Sebastián y por José Hernández, que van a ser analizadas por la Agencia de Investigación Criminal y el Fiscal de la causa”.