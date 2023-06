Fiscal del caso Riera pidió que “el veredicto del jurado popular sea restituido”

El lunes 26 de junio la Sala Penal Nº1 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la condena de Jorge Julián Christe, imputado por el asesinato de Julieta Riera. Se dictó que obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria en la casa de su madre, la jueza Ana María Stagnaro, quien actuó como garante. Asimismo, deberá poseer tobillera.Tras la dura noticia para los familiares de la mujer fallecida, familiares hoy realizaron una marcha en la sede de Tribunales, ubicada en calle Laprida de Paraná, para exigir justicia.Asimismo, condialogó Ignacio Aramberri, quien es el fiscal que tuvo la causa a cargo. En primera instancia, analizó la medida tomada por el STJ: “Era una de las posibilidades a la que la defensa recurre. Existe la posibilidad de que la sentencia, de condena en este caso, sea revocada.que llevó al veredicto de culpabilidad y”.. De hecho, fue así compartido por el jurado de popular y la Cámara de Casación acerca del hecho en sí y de la responsabilidad de Christe”.Por otra parte, no encontró ninguna falencia en el transcurso de la causa: “El juicio tuvo un desarrollo impecable. Las instrucciones que dio el juez son estandarizadas que se utilizan no solo en Entre Ríos, sino también en el resto de las provincias donde hay juicio por jurado en caso de violencia extrema como este contra la mujer. No advertimos ninguna anomalía en las instrucciones. Es un juicio que estuvo supervisado por la Asociación de Juicios por Jurado”.Por último, cerró con su pedido: “”.