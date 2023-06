Caso Cecilia: defensor de César Sena dijo por qué “por ahora no va a declarar”

El abogado de César Sena habló acerca de la situación actual de su cliente y de por qué todavía no rompió el silencio a pesar de que es apuntado como el principal imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski."No tengo ni idea que pasó con Cecilia porque él no me sugirió nada y tampoco si va a colaborar, si sabe algo o no", destacó.Asimismo, destacó que el chico de 19 años no hablará pese a que en las próximas horas la Justicia dará a conocer las prisiones preventivas contra los siete detenidos: "Estamos esperando que la fiscalía junte algo en concreto"."Lo cagó el primer abogado, lo cagó hasta el cura. Por eso, yo hasta ahora me limito a informarle sobre el expediente", manifestó Osuna en reclamo de la actuación de Rafael Del Blanco tras contar la charla que tuvo con César.Acerca de las pruebas que hay en la causa como manchas de sangre, objetos de Cecilia y huesos óseos, el letrado sostuvo: "El Ministerio Público Fiscal tiene pocas pruebas. Hasta ahora seguirá buscando. Cada uno da su versión de los hechos. Veremos al final del camino qué hay de concreto"."No soy quién para juzgarlo. Yo lo defiendo con lo que hay en el expediente. Yo no le pregunto, yo defiendo. Le informé de lo que hay para que él sepa dónde está parado en la causa y él después me dirá más adelante", explicó Osuna.Al ser consultado sobre las lesiones que César tenía en el cuello días después de la desaparición de la joven, el abogado enfatizó: "Me dijo que era porque practicaba brasilean jiu-jitsu. Yo también lo practico y todas las veces vuelvo rayado. Por eso entendí esa situación". Fuente: (NA)