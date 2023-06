Reconocen inconvenientes en sistema para recuperar motos retenidas en operativos

Tras las quejas de infractores por demoras para el recupero de motos retenidas en controles policiales,consultó en el depósito ubicado en Bajada Grande, desde donde reconocieron “inconvenientes” en el sistema operativo para la entrega de los rodados secuestrados.“Se están modernizando las computadoras del depósito y se comenzó con la que daba soporte al servidor del sistema, pero apenas se trajo la computadora nueva, ésta tuvo un desperfecto y está en servicio técnico”, explicó a Elonce el jefe del depósito policial, Nicolás Díaz Picó.“Las motos se entregan con normalidad porque, dependiendo de la cantidad de gente, hay otra computadora que está funcionando, pero sino el acta se hace de forma manual”, aclaró el comisario.“Y debido a que no corre el sistema, no se puede acceder a viejas multas porque se torna difícil para buscarlas a mano. En esos casos, al interesado se le facilita el número de teléfono del depósito y con un poco de paciencia nos tiene que esperar a que encontremos el acta”, reconoció Díaz Picó al remarcar: “La falta de sistema no tiene ningún tipo de impedimento para el retiro de las motos secuestradas, pero sí para la entrega de copias de actas viejas”.Díaz Picó informó que el depósito policial de motos atiende de lunes a sábados, de 8 a 12. Los interesados en comunicarse con la dependencia deben hacerlo al 0343-154665208.“Entran entre 15 y 20 motos por día retenidas en operativos por falta de casco, muchos casos de personas que llevan acompañantes sin casco por hacerles un favor y/o por falta de carnet y seguro”, detalló funcionario policial. “Hay muchísimos reincidentes por los mismos motivos y hay quienes tienen hasta dos o tres motos en el deposito”, reveló al respecto.“La mayor preocupación de los infractores es cuando pierden la documentación y no tienen con qué presentarse en el depósito; pero en el momento del operativo se les indica cómo deben proceder ante el Juzgado de Faltas y al depósito ya llegan con la misión de recuperar el vehículo”, cerró.