Condenaron a cuatro mecánicos por abusar de un compañero en el taller

Condenaron en Córdoba a cuatro mecánicos por un grave ataque sexual a un compañero de trabajo cuando él tenía 18 años. Todo ocurrió hace 7 años, apenas la víctima empezó a trabajar con ellos en el taller de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.. Seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme.Hubo dos agresiones sexuales previas a la que finalmente llevó al agredido a atreverse a denunciar. En totalen esa área de mantenimiento de los vehículos municipales.Cuando "el nuevo" fue contratado, en diciembre de 2015, lo que arrancó como, terminó en febrero de 2016 bajo la carátula deEn enero de ese año, con la excusa de "festejarle el cumpleañito de 19", como le decían irónicamente,Menos de un mes después,En la causa hayque el abogado querellante, Adolfo Allende Posse, "a pedido de la víctima",De las tres situaciones denunciadas -una fue un manoseo mientras tomaban mate- las dos más sórdidas fueron incluidas en la acusación. El fiscal, Ricardo Mazzuchi, las presentó como “gravemente ultrajantes” y con un “daño grave en la salud mental de la víctima”.Los cuatro agresores son Gonzalo Benjamín Cabrera (hoy de 28 años), Lucas López (36), Alejandro Pavese (59) y Daniel Pedano (53). López recibió seis años, Cabrera y Pedano 5 años y 6 meses y Pavese 5 años y 4 meses.La causa, que se presentó ante el juez Enrique Buteler, decía que "estos tocamientos vulneraron la libertad sexual del damnificado, que se encontraba en una situación de inferioridad”, por su condición de "nuevo" en el trabajo.En orden cronológico se describió lo que ocurrió el 20 de enero de 2016, cuando sus compañeros, en grupo, abusaron de él en el día de su cumpleaños 19.Además del informe médico que reflejó que la, había pruebas enParte de esa escena en la que lo sujetaban entre tres y hasta lo mordían quedó registrada en los celulares que les incautaron a los imputados cuando se allanó el taller. También encontraron chats en los que decían que lo iban "a cagar a trompadas" por haberlos denunciado y mensajes como "no tiene manera de probar quién fue".Después de que la víctima logró escapar de los agresores, salió corriendo, intentó limpiarse el aceite ayudándose con nafta, y escapó manejando."Él no volvió más al taller. La municipalidad lo cambió de sector (para que no trabaje con los imputados) y en mayo ya no le renovaron el contrato. El tema había salido en un diario local, con un tono muy leve, suavizando la noticia. Así que por eso también entablamos una acción civil contra el municipio, que dejó a la víctima sin trabajo", dijo Allende Posse a Clarín.La Justicia cordobesa también escuchó ese aspecto y dio lugar a la demanda civil. AhoraSegún el diario, en un ambiente machista, porque los acusados insistían con que "bromas" así son parte del recibimiento, como si se tratara de un bautismo para los nuevos, la víctima sólo se "animó" a ir a la Justicia porque se lo contó a la novia que tenía ene se momento y ella se lo dijo a la madre de él, que es policía.Así como en el juicio se detalló todo -las audiencia fueron a puertas cerradas en la Cámara 6ª del Crimen del Tribunal Nº2 de Córdoba- la madre escuchó ese relato el mismo día del último abus y lo acompañó a la comisaría. La denuncia fue el 10 de febrero de 2016.El fiscal de cámara, Fernando Palma, había pedido en su alegato penas levemente más duras contra los acusados.A López y a Pavese, una condena de seis años y medio de prisión por abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación múltiple en concurso predeterminado. Sobre López, también pesaba el delito de abuso sexual simple, por el primer hecho.Para Cabrera y a Pedano había solicitado la misma primera acusación, pero una condena de seis años de prisión.