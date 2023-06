Disputa familiar culminó con un herido y un detenido en Complejo Escuela Hogar

Un herido por apuñalamiento tras una disputa familiar demandó la intervención de personal policial este martes en el complejo educativo Escuela Hogar de Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, un hombre se presentó en la institución educativa para retirar a su hijastro y fue en ese momento en el que se encontró con la abuela y el tío del alumno; por motivos que tratarán de establecerse, se produjo un enfrentamiento y uno de estos sujetos resultó lesionado de arma blanca.Según trascendió, una orden de restricción por un enfrentamiento de vieja data habría sido el desencadenante del altercado que culminó con un detenido.En el lugar de la agresión se procedió al secuestro de un cuchillo tipo Tramontina con el que se perpetró el ataque; intervinieron efectivos de comisaría cuarta, personal policial de la División Seguridad Bancaria y efectivos de Criminalística.Al respecto, el coordinador pedagógico del complejo educativo, Pablo Álvarez Miorelli, si bien prefirió no referirse al hecho en particular en sí, sentenció: “Nuestra función como educadores es la de no naturalizar” los hechos de violencia. “Es parte del sistema educativo el abordar estas situaciones en términos de educar para la no violencia, más allá de una situación puntual”, indicó.“En el complejo se abordan distintas estrategias vinculadas a lo pedagógico y lo didáctico, porque hasta los actos escolares se están pensando en términos de sistema integral para reconocer que el otro es parte de nuestra propia existencia. Y desde ese lugar abordamos, como educadores, lo que denominamos pedagogía del cuidado”, fundamentó Álvarez Miorelli a“No son hechos aislados, si bien no son recurrentes, pero en los últimos años hubo situaciones puntuales en las que de alguna manera está impactando el desarrollo de políticas educativas que apuntan a poder pensar en el otro, que quien transita el complejo también tiene derechos conquistados que son colectivos y compartidos”, indicó el coordinador educativo en la Escuela Hogar.En tanto, la directora de la escuela “Blas Pérez Colman”, Estela Iris Reynoso, expuso: “La comunidad educativa trabaja para el bien de todos, la tranquilidad, el cuidado, la no violencia y por la paz. Tratamos que este sea un espacio integral para compartir”. De hecho, solicitó que las actividades que se desarrollan al interior del complejo educativo “no se opaquen con un hecho de violencia donde estuvieron familias con problemas que son por fuera de la institución educativa”.“La institución educativa no es el lugar donde deben mostrar sus diferencias y trataremos de charlar con esas familias”, anticipó al reconocer que las disputas eclosionan en el espacio escolar porque es el lugar donde se encuentran.