Abusos: confirman procesamiento y preventiva para el ex jefe del Regimiento

El caso

Movimientos de la causa

Acusaciones

Procesamiento

La decisión de la Cámara

Acusado principal

En la audiencia del 14 de junio, el Fiscal Federal de Cámara, Carlos María Álvarez y el abogado defensor Gerardo Ibáñez, coincidieron en que se le otorgue a Candioti la prisión domiciliaria. Por su parte, el abogado querellante Pedro Fontanetto D'Angelo, en representación de la soldado Yesica Velázquez, peticionó se mantenga la medida de coerción y el procesamiento.Ahora, las juezas Cintia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron el procesamiento dictado por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri donde se señala al ex jefe del Regimiento entre 2020 y 2021 como autor del "encubrimiento -por ayudar a un suboficial a eludir la investigación en su contra, por haber hecho desaparecer y alterar prueba y por no denunciar la comisión de un delito- agravado por ser el hecho precedente un delito grave y por su condición de funcionario público" y por el delito de falso testimonio. También se confirmó la decisión que lo había considerado partícipe necesario de “lesiones psicológicas agravadas por haberse llevado adelante con violencia de género”.Por su parte, el juez Mateo Busaniche votó por confirmar el delito de encubrimiento, pero consideró que debía dictarse la falta de mérito en cuanto a su responsabilidad en las lesiones, postura que quedó en minoría.Así las cosas, Candioti seguirá detenido en el Casino de Oficiales de la Segunda Brigada Aérea de Paraná, publicóLa investigación se inició el 20 de enero de 2021, a raíz de la denuncia efectuada por una de las víctimas en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú. En esa oportunidad, la soldada voluntaria detalló distintos hechos de acoso y violencia sexual ocurridos entre 2016 y 2021.Indicó que entre el 18 y el 20 de julio de 2016, cuando el suboficial imputado estaba “de semana”, ingresó a un baño donde se encontraba la denunciante e intentó besarla por la fuerza.Posteriormente, estando de turno en el casino, el hombre se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, para iniciar una relación por fuera del establecimiento, a lo que la víctima insistió para que se retire.Otro de los hechos denunciados tuvo lugar en enero de 2021, cuando un compañero de la víctima le avisó que el suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia y que esas filmaciones las compartió con otras personas.La víctima relató que intentó conseguir esas filmaciones, pero le dijeron que había una orden para que esas pruebas no pudieran llegar a sus manos y que podía haber sanciones si eso ocurría. Como consecuencia, la denunciante sufrió convulsiones por los nervios y debió ser internada.El 27 de septiembre de 2021, la víctima amplió su denuncia y dijo que las medidas dispuestas no se respetaron, que el hombre le realizaba burlas cada vez que ella pasaba cerca y reiteró que tenía mucho miedo.La causa primero tramitó en la justicia provincial hasta que en septiembre de 2021, la fiscal se declaró incompetente y la causa fue recibida en el Juzgado Federal de Gualeguaychú que delegó la investigación al MPF. En ese contexto, la fiscalía -inicialmente a cargo de la fiscal Minatta y luego de su colega Pedro Rebollo- dispuso distintas medidas de prueba tendientes a acreditar los hechos denunciados.Para la fiscalía, a través de la investigación se pudo desentrañar un entramado de prácticas y conductas tendientes a ocultar y con ello sostener el no esclarecimiento de hechos de violencia sexual basados en cuestiones de género, ocurridos dentro del ex Regimiento de Caballería de Exploración 12, actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, de la Ciudad de Gualeguaychú del Ejército Argentino.De esta manera, el MPF imputó al suboficial del ejército por distintos hechos de acoso y violencia sexual, ocurridos entre 2016 y 2021, y por haber amenazado "por interpósita persona a la víctima y mediante su legajo personal", e incumplido de manera reiterada las ordenes de prohibición de acercamiento y contacto impuestas por la justicia provincial y recomendadas por el Departamento de Género del Ejército Argentino.Además, se imputó al segundo jefe del Regimiento local durante 2021 y luego jefe de Escuadrón local en 2022 -y a otros dos funcionarios- por minimizar, desvalorizar y ocultar los hechos sucedidos, y omitir realizar las denuncias penales pertinentes, incumpliendo por ello con sus funciones como agentes del estado y responsables del establecimiento militar. También se le endilgó el haber incurrido en falso testimonio en el marco de otra investigación por hechos similares en perjuicio de otra soldada voluntaria.En mayo pasado, el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri procesó con prisión preventiva al suboficial y al jefe del regimiento. La medida fue recurrida por la defensa del ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2.Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por mayoría, se expidió en favor de rechazar todos los puntos expresado en el recurso de apelación de la defensa y confirmó la resolución dictada.En su voto (al que adhirió su colega Aranguren) la jueza Gómez sostuvo que el análisis efectuado por el juez “se sustenta en los elementos obrantes en la causa y en la prueba colectada, por lo que luce suficiente (con el grado de provisoriedad exigido por la instancia) para el dictado de procesamiento” del imputado.Además, coincidió con magistrado en que el imputado “habría omitido ejercer sus deberes funcionales al no garantizar –conforme lo había sido requerido por la Oficina de Género del Estado Mayor General del Ejército- las medidas de protección” hacia la víctima. Por esos motivos, entendieron que debía rechazarse el recurso de la defensa.El principal acusado es Víctor Hugo Mercado, de 42 años, a quien se le endilgan los delitos de ser "autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; en concurso real con el delito de lesiones psicológicas agravadas en calidad de autor por haber sido con violencia de género; en concurso real con el delito de desobediencia en calidad de autor; en concurso real con el delito de amenazas en calidad de autor y en concurso real con el delito de malversación de caudales públicos en calidad de autor". Hoy permanece arrestado en el Casino de Suboficiales del Batallón de Ingenieros Blindado 2 en Concepción del Uruguay. Fuente: (Uno)