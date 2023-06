Vecinos ataron del cuello a dos ladrones y los obligaron a caminar arrodillados

Cansados de los reiterados hechos de inseguridad, un grupo de vecinos indignados atraparon a una pareja, a quienes acusaron de varios robos cometidos este fin de semana: los ataron del cuello con sogas, los obligaron a caminar de rodillas y casi los prendieron fuego.De acuerdo a las imágenes del violento hecho a las que tuvo acceso cronica.com.ar y que fueron captadas por testigos, ambos presuntos ladrones fueron azotados y humillados, ante la atenta mirada de una multitud, que se acercó para presentar el grave episodio de justicia por mano propia.Todo ocurrió este sábado a la noche, en el barrio El Trebol, ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, donde los dos jóvenes fueron atrapados por la gente del vecindario. Habrían sido los autores de al menos tres robos ese mismo día y la Policía no habría aparecido en el lugar."Pudo haber sido peor, un grupo de vecinos trajo alcohol para rociarlos y prenderlos fuego, pero por suerte otro grupo no estuvo de acuerdo y se opuso", contó una testigo que relató el horror.Uno de ellos, el masculino, fue despojado de su ropa, y fue el que se habría llevado la peor parte, mientras que la otra conservó sus pertenencias, aunque también recibía el mismo trato de los vecinos justicieros, publicóEn el video, se puede escuchar como uno de los hombres que los mantienen cautivos, los amenaza con tomar represalias peores si los vuelve a ver en el barrio.Aparentemente, los dos habrían sido liberados luego de la feroz reprimenda, con la condición que no vuelvan a robar por la zona, con la promesa de que se tomarían medidas peores.