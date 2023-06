Suboficial de policía y su pareja presos por extorsionar a comerciantes

La historia de Jorge, un hombre de 73 años dueño de una pyme de pintura para superficies metálicas de zona noroeste de Rosario, fue una de las tantas historias que consternaron a la opinión pública rosarina en las últimas semanas. El hombre desde diciembre pasado venía recibiendo amenazas con sello mafioso. Le exigían el pago de 10 mil dólares por cada nieto que tiene. Le balearon el taller. Le llegaron a exigir 100 mil dólares por protección. Por esta sucesión de amenazas el fiscal Federico Rébola acusó a la suboficial de policía Aldana Alexis Belozo y a su pareja Iván Darío S. como coautores de los delitos de tentativa de extorsión agravado por el uso de arma de fuego por la serie de amenazas que se desarrollaron entre fines de 2022 y principios de 2023. La jueza de garantías Silvia Castelli dispuso para ambos la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir por al menos dos años con la salvedad de que la policía Belozo los cumplirá con modalidad domiciliaria con tobillera electrónica por tener a cargo a sus tres hijos menores de edad.



La pesadilla de Jorge comenzó la mañana del 19 de diciembre de 2022, el día después de que junto a su esposa había estado en la fiesta de entrega de diplomas en la escuela de uno de sus nietos. A las 7 de la mañana de aquel día la mujer se topó con una nota amenazante que decía: “Paga 70 mil dólares si querés seguir trabajando y teniendo tus hijos vivos «nada de policías» tenés 24 hs” y le dejaron un número de celular y la advertencia de que solo enviara mensajes. Y como si fuera poco la nota tenía una bala calibre 9 milímetros pegada con cinta de embalar en uno de sus extremos.



A partir de ese momento a Jorge el mundo se le dio vuelta y comenzó a repasar la posibilidad de que tuviera “algún problema” con alguna persona y no se hubiera enterado. El hombre es de los vecinos viejos en la zona de barrio Fisherton Industrial y lo que fuera villa La Fanta. “Hace 70 años que vivo en el barrio”, le dijo a los investigadores cuando hizo la denuncia en un Centro Territorial. La historia continuó cuatro días después, cuando el viernes 23 de diciembre a la hora de la siesta recibió un llamado al teléfono fijo de su empresa: “Dígale a su patrón que se comunique con nosotros si no va a morir gente inocente”.



Más mensajes

El martes 27 de diciembre alrededor de las 4 de la mañana la peluquería de la esposa del denunciante, ubicada a pocos metros de la fábrica y la vivienda de los extorsionados, fue atacada a balazos. Dos disparos impactaron contra la puerta de vidrio del local. Dos días más tarde, el jueves 29 de diciembre otra vez a la hora de la siesta, hubo un nuevo llamado al teléfono fijo de la empresa. Cuando el denunciante atendió una voz masculina le dijo: “¿Sabés quien habla? El que te mandó la carta, el que te tiroteó, pusiste a la policía al pedo, ¿que más necesitas saber?, va a morir gente inocente, trata de llamarnos si no muere gente inocente”. El lunes 2 de enero de 2023 otros tres llamados fueron realizados al fijo de la empresa, pero nadie los atendió. Hasta aquí los hechos que fueron imputados por el fiscal Rébola.



Del 13 al 15 de junio la saga volvió a motorizarse. Dos de las locaciones de Jorge, entre ellas su casa y el galpón donde funciona la pyme de pintura, en la que trabajan 16 personas, fueron atacados a balazos. En una quedaron los impactos de tres disparos y en la otra cuatro perforaciones. “Me dejaron una nota con una foto de mi familia y que les entregue 100 mil dólares”, contó el hombre a los medios de comunicación que se acercaron a escucharlo. “Una pesadilla terrible vivimos. No sé qué hacer. En diciembre me balearon la casa, me dejaron una bala y una nota pidiéndome 70 mil dólares. Me amenazaron por teléfono. Tuve custodia policial 30 días, pero eso terminó. No podría pagar lo que me piden ni aún vendiendo todo lo que tengo”. Y agregó: “Me mandaron fotos de mi familia y una nota donde me decían los nietos que tengo. Saben a qué escuela van y me piden 10 mil dólares por cada nieto. Conocen todos mis movimientos”, subrayó.



La acusación

El miércoles pasado el fiscal Rébola ordenó tres allanamientos, dos de ellos en inmediaciones de los domicilios de Jorge que recibieron amenazas. Los operativos se llevaron adelante en Guatemala al 300, Bielsa al 6200 y Casilda al 7400. En este último domicilio fueron detenidos la suboficial Belozo e Iván Darío S., su pareja. Belozo estaba bajo sumario administrativo por la Agencia de Control Policial (ACP) en estado de disponibilidad. En el lugar se secuestraron ocho celulares, una tablet, tarjetas de memoria, chip de varias empresas de telefonía, 900 dólares y 2.100.500 pesos y municiones.



Este viernes la pareja se sentó en el banquillo y escuchó de boca del fiscal Rébola las imputaciones en cuatro carpetas judiciales que se les abrieron desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 2 de enero de 2023. La investigación pudo determinar a partir del impacto de antenas y conforme al resultado de escuchas judicialmente autorizadas sobre la misma, que una de las líneas desde donde se generaban las amenazas eran utilizadas indistintamente por la pareja detenida y acusada.



Para la acusación la persona que se comunicó con la empresa de Jorge, al teléfono fijo, fue Iván S. El número de celular desde el que se realizaban las amenazas era portado por Belozo el día de su detención. La jueza Castelli determinó que la pareja de acusados quedara en prisión preventiva al menos por dos años. (La Capital)