Crimen de Cecilia: actuó “una tribu de salvajes”, sentenció Burlando

El abogado Fernando Burlando, uno de los que representa a la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años supuestamente asesinada en Resistencia, Chaco, aseguró hoy que el presunto femicidio fue cometido por "una tribu de salvajes" en referencia a la familia Sena, y reveló que el día del hecho los teléfonos de los imputados "se empezaron a mover alocadamente"."Hay circunstancias contundentes de cómo planificaron el asesinato de Cecilia. Un asesinato salvaje, realmente pocas veces visto en cuanto a agresividad y morbosidad. Y obviamente con constancias y connotaciones de todo tipo: la política, el poder, la impunidad, la situación de perspectiva de género, todo presente", dijo esta mañana Burlando al canal LN+."Suponemos que fue inmediatamente después del hecho. Están los impactos de antena que provocan y nos hacen visualizar una situación totalmente irregular y distinta a lo que normalmente se vivía", explicó.En relación a los falsos chats que se presume la pareja de Cecilia y principal imputado, César Sena, fabricó para desviar la investigación, el abogado consideró que "generan una situación morbosa y horrorosa"."El propio Sena se comunicaba con la mamá de Cecilia, desde el teléfono de Cecilia y se hacía mandar capturas de pantallas que luego eran reenviadas a Gloria en una actitud que habla no solamente del plan, sino de una situación nunca vista en la historia judicial argentina", señaló.Y agregó: "Es increíble, no solamente estas circunstancias preparatorias, sino después del asesinato, cuando ya proceden a desmembrarla, a triturarla, a destrozarla y a tratar de ocultar esto que nosotros llamamos el cuerpo del delito"."Estoy convencido de que esto fue un plan", puntualizó Burlando y opinó: "Es nefasto lo que hicieron estos salvajes. Son verdaderos salvajes dentro de lo que es el cuadro de personalidades delictivas".Sobre qué se cree que hicieron con el cadáver de Cecilia, dijo: "La desmenuzaron. Viste cuando agarrás un pollo cocinado y empezás a desmenuzarlo, eso es lo que le hicieron. Y después lo trituraron. Y después la quemaron, porque parte de los objetos que hoy se van a reconocer, están incinerados".Consultado sobre cuál en su opinión pudo ser el móvil, respondió: "El poder, el despecho, la cuestión de género, una mujer desprotegida, débil, en el medio de una tribu de salvajes. La violencia presente en cada parte de la historia de esta familia. Ya eran violentos, no es nada nuevo. Todo esto mezclado con la impunidad y el poder, hacen un cóctel asesino".