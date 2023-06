Por adelantamiento, un automóvil y un camión chocaron en ruta provincial 20

Un accidente de tránsito, entre un camión y auto, ocurrió sobre la ruta provincial 20 la altura del acceso Estancia “San Juan”, a unos 3 Km., hacia el Oeste.El siniestro estuvo protagonizado por un Chasis con Acoplado VOLVO, FH-220, con Acoplado, conducido por un hombre 41 años y que un auto VW Gol de color blanco, al mendo de un joven de 22 años.Según se estableció el camión circulaba de Este a Oeste, cuando advierte que un auto color blanco, el que luego resultara ser un vehículo VW Gol, sale de la fila de vehículos que venían de la mano contraria, hacia su carril, por lo que maniobra hacia la banquina, no logrando evitar del todo la colisión, golpeando con la punta frontolateral izquierda del Chasis.Afortunadamente, no hubo heridos. Se trabajó con tránsito asistido y fueron solo daños materiales. De acuerdo al informe policial, el chofer del Auto, se habría quedado dormido. Tomó intervención en el siniestro Comisaria de Aldea San Antonio a cargo del Sub Comisario Carlos Yensen Carlos, 2° Jefe Aldea San Antonio.