Una nena murió tras el incendio de su casa en Santa Fe

Una casa de barrio Las Flores II, en la ciudad de Santa Fe, se incendió en la madrugada de este viernes y murió una nena que no pudo escapar de las llamas.El fuego comenzó cerca de las 3 en el interior de la vivienda ubicada en Bernardo de Irigoyen al 7700. El fuego se propagó rápidamente y algunos habitantes lograron salir, pero la nena de 11 años quedó atrapada en medio del fuego y no sobrevivió.El incendio se desató en una de las habitaciones de la casa y también se encontraban en ese momento la madre de la niña y su hermano. Pasadas las 6.30 el cuerpo de la menor fue retirado del lugar. Trabajaron bomberos que aguardaban la luz natural del día para iniciar los peritajes para determinar fehacientemente las causas del siniestro.Según indica Aire de Santa Fe , tanto la madre de la víctima como el hermano no corren peligro. Las primeras versiones indican que el fuego se inició en una de las habitaciones, donde estaba durmiendo un nene de 10 años. Debido a las bajas temperaturas allí se estaba utilizando una estufa de pantalla para calefaccionar el lugar y ese artefacto habría sido el causante del incendio.Las llamas, luego, se extendieron al dormitorio de la víctima fatal, que se encuentra pegado al de su hermano, y en minutos se propagaron por toda la casa. La velocidad con la que se propagó el incendio solo permitió que la mujer y su hijo menor pudieran salir de la casa.