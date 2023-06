Embarazada de ocho meses fue hallada asesinada de un disparo en el pecho

Una joven de 25 años, que cursaba un embarazo de ocho meses, fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en Monte Chingolo, partido de Lanús, con un disparo en el pecho. La víctima estaba tirada en el suelo de su habitación, cuando su pareja se topó con la escena del crimen. La investigación está en curso, pero no se determinó el móvil del asesinato, ni tampoco hay detenidos por el hecho.



En las últimas horas del jueves, el novio de la mujer, identificada como Tamara Cortes, se comunicó con la línea de emergencias del 911 para denunciar y solicitar la asistencia de los servicios médicos de urgencia. Más tarde, una ambulancia de la Unidad Sanitaria Nicolás Natiello arribó a la vivienda ubicada en la calle Blas Parera al 800 y constató que la mujer había perdido la vida producto de un disparo a quemarropa.



El fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Lanús, quedó a cargo de la investigación del caso, quien trabajó en conjunto con varios efectivos de la comisaría 6ta. que buscaron en la escena del crimen algún indicio de lo que podría haber sucedido.



De acuerdo con la información que aportó Télam, la pareja de la víctima no quedó detenida como un presunto sospechoso, debido a que en su testimonio declaró que no estaba presente en la casa al momento de cometerse el hecho. De esta manera, la causa no tiene ningún detenido por el momento, ya que la Fiscalía se centró en investigar el motivo que desencadenó en el homicidio.