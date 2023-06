"Desalojaron" a mujer de 88 años: "Mi sobrina se adueñó de mi casa"

El testimonio de los vecinos de María Elena

Declaración de la policía

La policía intervino en un conflicto familiar que tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Sabin y Brollo, en el barrio Santa Lucia, de Paraná. En esta ocasión, se trata de una disputa entre una mujer de 88 años, identificada como María Elena Godoy, y su sobrina.En este contexto, María Elena Godoy, quien debió abandonar su hogar, expresó a"Hace un tiempo, me fui a un centro de rehabilitación para tratarme la rodilla, donde me quedé por un tiempo. Cuando regresé del centro de rehabilitación e intenté ingresar a mi casa, descubrí que habían cambiado todas las cerraduras. Mi sobrina se adueñó de lo que es mío, de lo que construí con mucho sacrificio hace 40 años", relató la mujer.Además, Godoy, agregó:"Hoy tuve que sacar todos mis objetos a la calle, incluida la cama y el colchón, porque mi sobrina se metió a vivir en mi casa con su pareja", añadió la señora Godoy.Los vecinos de María Elena Godoy se congregaron en el lugar de los hechos durante el operativo policial para brindarle su apoyo en este difícil momento.En este sentido, una vecina comentó: "Esta tarde, la sobrina de María Elena se presentó y comenzó a sacar todas las pertenencias de la señora. Los vecinos acudimos para brindarle apoyo”, además la vecina sumó: “María Elena estaba en un centro de rehabilitación debido a una cirugía de cadera, con el objetivo de que pudiera mejorar su calidad de vida, ya que era una persona muy activa y lúcida”., agregó la vecina.Otra vecina que se encontraba en el lugar comentó: "María Elena no tiene familiares, esta sobrina apareció recientemente y no sabemos quién es".En cuanto al futuro de María Elena, se explicó que "irá a vivir a la casa de un vecino que no dudó en recibirla junto con sus pertenencias".Comisaria Decimotercero fue la que intervino en el domicilio de María Elena Godoy y en este marco una oficial indicó a Elonce que:Asimismo, declaró que